ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Microsoft'un Acvitision Blizzard'ı satın alma anlaşmasını engellemek için ihtiyati tedbir başvurusu kabul edildi. Satın alma süreci geçici süreliğine durdu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma kararına ihtiyati tedbir koydurma talebi kabul edildi. Yani Microsoft, geçici bir süreliğine Activision Blizzard'ı satın alamayacak. Microsoft tarafından yapılan açıklamada, "Geçici kısıtlama emri, mahkemeden karar çıkana kadar mantıklı." ifadesine yer verildi.

ABD mahkemesinden gelen kararla Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma girişimleri şimdilik durdu. Ancak zaten iki şirket arasındaki protokole göre satın almanın tamamlanması için son tarih 18 Temmuz. İhtiyati tedbir kararı o gün gelene kadar bitmiş olacak. Eğer 18 Temmuz geldiğinde mesele yine sonuca ulaşmazsa Microsoft, Activision Blizzard'a 3 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalacak...

Neler yaşandı?

Video oyun dünyasının son dönemlerde en çok konuştuğu meselelerin başında, hiç şüphesiz Microsoft'un Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın almaya çalışması geliyor. 68 milyar doları aşan anlaşma, tamamlanması halinde tarihin en yüksek bedelli satın alımı olacak. Hal böyle olunca hem kanun koyucular hem de Sony gibi video oyun dünyasındaki dev firmalar, bu anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Öyle ki bu anlaşma sonunda Microsoft'un tekelleşeceğine inanılıyor.

Kısa süre önce bir türlü nihayete erdirilemeyen meselede yeni bir gelişme yaşandı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını engellemesini sağlayan ihtiyati tedbir kararı koydurmak için resmi talepte bulunduğunu açıkladı.

FTC de Microsoft'un tekelleşeceğini düşünüyor

FTC, mahkemeye yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunda, bu satın alma ile pazardaki rekabetin bozulacağının altı çizildi. Tam da bundan kaynaklı olarak satın alma anlaşmasının engellenmesinin şart olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan üst düzey Microsoft yöneticisi Brad Smith, "Davamızı federal mahkemede sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu davanın kolay kolay sona ermeyeceği aşikar. Avrupa Birliği'nin, Güney Kore'nin ve Çin'in onay verdiği, İngiltere'nin olmaz dediği, ABD'nin ise hala incelediği mesele, daha uzun bir süre boyunca da gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor...