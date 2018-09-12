ABD’nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, Bitcoin konulu ilginç bir ürün satışıyla gündem yarattı. Zincirin tüm marketlerinde, Bitcoin’in popüler sembolü altın renginde çikolata barlarına dönüştü ve 1 dolara satılmaya başladı. Peki Walmart neden böyle bir işe kalkıştı?

Frankford Candy isimli bir şekerleme ve çikolata firması, çikolatadan yapılmış Frankford Bitcoin isimli ürünleri Walmart zincirlerinin raflarına koymayı başardı. Söz konusu çikolatalar, 90’lı yıllarda çocukluk yaşamış herkesin yakından tanıdığı, altın kaplamalı bozuk para çikolatalarına benziyor. Olayın kısa sürede duyulmasını sağlayan şey ise çikolataların Bitcoin şeklinde olmaları.

Altın renkli folyo sarılı sütlü Bitcoin çikolatalarının ağırlığı 1.42 gram. Bitcoin, temelinde blok zinciri teknolojisini barındıran ve fiziksel bir karşılığı olmayıp, dijital verilerden ibaret olan bir para birimidir. Bu nedenle onu fiziksel varlığa dönüştürüp satan her şirketin, kripto para dünyasının bilinirliğini arttırmak için çalıştığını söylemek mümkün.

Bir sürü sütlü çikolata + Bitcoin = Saf mutluluk

1947 yılından bu yana faaliyet gösteren Frankford Candy, kripto paraların popüler oluşunu fırsata çeviren ilk firma olmadı. Alkolsüz içecek Lon Island Iced Tea Corp, adını Long Blockchain Corp olarak değiştirdikten sonra hisseleri 6 kat değer kazandı.

2017’nin Aralık ayında 20 bin doları gördükten sonra 2018 boyunca çamura saplanan Bitcoin ve kripto para piyasası, bir türü yaptırımların etkisinden kurtulamadı. Walmart gibi zincirlerin bu ürünleri satarak, Bitcoin hakkında fikir sahibi olan insan sayısını arttırmayı amaçladığı söyleniyor.