Amerika Birleşik Devletleri, günümüzde birçok ülkeye zor zamanlar yaşatmaktan hiç çekinmiyor. ABD, şimdi de Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisini artırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin mallarına uygulayacağı bir sonraki gümrük vergisinde Apple Watch ve AirPods'u hariç tutacağı söyleniyor. Bloomberg'in haberine göre ABD hükûmetinin pazartesi günü nihai listesini yayınlaması bekleniyor. Bu durum Çin mallarına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirecekken 200 milyar dolarlık bir gelir elde edilecek.

Şu an bilinen listede Apple Watch ve AirPods bulunmazken diğer markaların akıllı saatleri ve fitness takipçileri de listede görülmüyor. Bunun tüm Apple Watch nesillerine mi yoksa sadece Series 4'e mi uygulanacağı ise belirsiz.

İlginç bir şekilde artık üretilmeyen Time Capsule cihazı ise listede kendisine yer bulmuş. Aynı zamanda Apple HomePod ve Beats kulaklıklar da listede bulunmakta.

Apple, ABD Hükümeti ile son zamanlarda biraz anlaşmazlık yaşıyor gibi görünüyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook ABD Başkanı Donald Trump ile sene başında bir yemekte konuşmuş ve her şeyin düzeleceğini ummuştu. Cook, yeni gümrük vergilerinin ekonomiye zarar vermekten başka bir şey yapmayacağını ve cihazların ABD fiyatlarının artmasına sebebiyet vereceğini söylemişti. Aynı zamanda Apple ve diğer şirketler, yeni vergilere karşı gerekli mercilere şikayetlerini bildiren mektuplar yazmışlardı.