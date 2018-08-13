ABD'nin En İyi İş Fırsatlarına Sahip 25 Şehri

ABD'nin en çok gelecek vadeden 25 şehrini listeledik. Listemizde Los Angeles ve New York gibi yeterli büyüklüğe ulaşmış eyaletler ve şehirleri yerine, daha küçük yerler bulunuyor. 'Nüfus ve Konut Puanı', 'İş Gücü ve Kazanç Puanı' ve 'İş Büyüme Puanı' olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilen şehirlerin muhtemelen daha önce bu konuda fırsatlar sunduğunu duymadınız.
25. Sarasota, Florida
Nüfus ve konut puanı: 37.7
İş gücü ve kazanç puanı: 38.1
İş büyüme puanı: 55.1
24. El Paso, Texas
Nüfus ve konut puanı: 54.1
İş gücü ve kazanç puanı: 39.1
İş büyüme puanı: 38.5
23. Colorado Springs, Colorado
Nüfus ve konut puanı: 54.3
İş gücü ve kazanç puanı: 32.3
İş büyüme puanı: 45.8
22. San Francisco, California
Nüfus ve konut puanı: 31.6
İş gücü ve kazanç puanı: 47.5
İş büyüme puanı: 55.8
21. Portland, Oregon
Nüfus ve konut puanı: 38.3
İş gücü ve kazanç puanı: 43.5
İş büyüme puanı: 57.6
20. Seattle, Washington
Nüfus ve konut puanı: 45.9
İş gücü ve kazanç puanı: 45.6
İş büyüme puanı: 49.4
19. San Jose, California
Nüfus ve konut puanı: 39.4
İş gücü ve kazanç puanı: 53.4
İş büyüme puanı: 49.5
18. Salt Lake City, Utah
Nüfus ve konut puanı: 46
İş gücü ve kazanç puanı: 48
İş büyüme puanı: 52.7
17. Fort Myers, Florida
Nüfus ve konut puanı: 44.2
İşgücü ve kazanç puanı: 36.5
İş büyüme puanı: 66.8
16. Durham, North Carolina
Nüfus ve konut puanı: 55.9
İş gücü ve kazanç puanı: 42.2
İş büyüme puanı: 55.9
15. Des Moines, Lowa
Nüfus ve konut puanı: 59.7
İş gücü ve kazanç puanı: 42.8
İş büyüme puanı: 52.5
14. Orlando, Florida
Nüfus ve konut puanı: 55.7
İş gücü ve kazanç puanı: 33.1
İş büyüme puanı: 67.6
13. Charlotte, North Carolina
Nüfus ve konut puanı: 55.7
İş gücü ve kazanç puanı: 39.8
İş büyüme puanı: 64.2
12. Ogden, Utah
Nüfus ve konut puanı: 51.2
İş gücü ve kazanç puanı: 46.8
İş büyüme puanı: 63.3
11. Houston, Texas
Nüfus ve konut puanı: 77.7
İş gücü ve kazanç puanı: 41.9
İş büyüme puanı: 43.9
10. McAllen, Texas
Nüfus ve konut puanı: 60.3
İş gücü ve kazanç puanı: 62.2
İş büyüme puanı: 44.3
9. San Antonio, Texas
Nüfus ve konut puanı: 57.2
İş gücü ve kazanç puanı: 45.4
İş büyüme puanı: 64.5
8. Boise, Idaho
Nüfus ve konut puanı: 53.2
İş gücü ve kazanç puanı: 47.8
İş büyüme puanı: 67
7. Dallas, Texas
Nüfus ve konut puanı: 61.4
İş gücü ve kazanç puanı: 48.7
İş büyüme puanı: 64.4
6. Denver, Colorado
Nüfus ve konut puanı: 52.2
İş gücü ve kazanç puanı: 58.3
İş büyüme puanı: 65.3
5. Nashville, Tennessee
Nüfus ve konut puanı: 54.5
İş gücü ve kazanç puanı: 54.6
İş büyüme puanı: 72.9
4. Charleston, South Carolina
Nüfus ve konut puanı: 66.9
İş gücü ve kazanç puanı: 60.6
İş büyüme puanı: 71.7
3. Raleigh, North Carolina
Nüfus ve konut puanı: 84.1
İş gücü ve kazanç puanı: 48.3
İş büyüme puanı: 70.8
2. Provo, Utah
Nüfus ve konut puanı: 79.9
İş gücü ve kazanç puanı: 52.2
İş büyüme puanı: 95.1
1. Austin, Texas
Nüfus ve konut puanı: 100
İş gücü ve kazanç puanı: 70.3
İş büyüme puanı: 93