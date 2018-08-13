ABD'nin En İyi İş Fırsatlarına Sahip 25 Şehri

Yüzlerce eyaleti ve şehri bulunan ABD'nin her şehri, insanlar için farklı iş fırsatları sunabiliyor. Biz de ABD'nin en fazla iş fırsatı sunan 25 şehrini sizler için listeledik.

ABD'nin en çok gelecek vadeden 25 şehrini listeledik. Listemizde Los Angeles ve New York gibi yeterli büyüklüğe ulaşmış eyaletler ve şehirleri yerine, daha küçük yerler bulunuyor. 'Nüfus ve Konut Puanı', 'İş Gücü ve Kazanç Puanı' ve 'İş Büyüme Puanı' olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilen şehirlerin muhtemelen daha önce bu konuda fırsatlar sunduğunu duymadınız.

25. Sarasota, Florida

Nüfus ve konut puanı: 37.7

İş gücü ve kazanç puanı: 38.1

İş büyüme puanı: 55.1

24. El Paso, Texas

Nüfus ve konut puanı: 54.1

İş gücü ve kazanç puanı: 39.1

İş büyüme puanı: 38.5

23. Colorado Springs, Colorado

Nüfus ve konut puanı: 54.3

İş gücü ve kazanç puanı: 32.3

İş büyüme puanı: 45.8

22. San Francisco, California

Nüfus ve konut puanı: 31.6

İş gücü ve kazanç puanı: 47.5

İş büyüme puanı: 55.8

21. Portland, Oregon

Nüfus ve konut puanı: 38.3

İş gücü ve kazanç puanı: 43.5

İş büyüme puanı: 57.6

20. Seattle, Washington

Nüfus ve konut puanı: 45.9

İş gücü ve kazanç puanı: 45.6

İş büyüme puanı: 49.4

19. San Jose, California

Nüfus ve konut puanı: 39.4

İş gücü ve kazanç puanı: 53.4

İş büyüme puanı: 49.5

18. Salt Lake City, Utah

Nüfus ve konut puanı: 46

İş gücü ve kazanç puanı: 48

İş büyüme puanı: 52.7

17. Fort Myers, Florida

Nüfus ve konut puanı: 44.2

İşgücü ve kazanç puanı: 36.5

İş büyüme puanı: 66.8

16. Durham, North Carolina

Nüfus ve konut puanı: 55.9

İş gücü ve kazanç puanı: 42.2

İş büyüme puanı: 55.9

15. Des Moines, Lowa

Nüfus ve konut puanı: 59.7

İş gücü ve kazanç puanı: 42.8

İş büyüme puanı: 52.5

14. Orlando, Florida

Nüfus ve konut puanı: 55.7

İş gücü ve kazanç puanı: 33.1

İş büyüme puanı: 67.6

13. Charlotte, North Carolina

Nüfus ve konut puanı: 55.7

İş gücü ve kazanç puanı: 39.8

İş büyüme puanı: 64.2

12. Ogden, Utah

Nüfus ve konut puanı: 51.2

İş gücü ve kazanç puanı: 46.8

İş büyüme puanı: 63.3

11. Houston, Texas

Nüfus ve konut puanı: 77.7

İş gücü ve kazanç puanı: 41.9

İş büyüme puanı: 43.9

10. McAllen, Texas

Nüfus ve konut puanı: 60.3

İş gücü ve kazanç puanı: 62.2

İş büyüme puanı: 44.3

9. San Antonio, Texas

Nüfus ve konut puanı: 57.2

İş gücü ve kazanç puanı: 45.4

İş büyüme puanı: 64.5

8. Boise, Idaho

Nüfus ve konut puanı: 53.2

İş gücü ve kazanç puanı: 47.8

İş büyüme puanı: 67

7. Dallas, Texas

Nüfus ve konut puanı: 61.4

İş gücü ve kazanç puanı: 48.7

İş büyüme puanı: 64.4

6. Denver, Colorado

Nüfus ve konut puanı: 52.2

İş gücü ve kazanç puanı: 58.3

İş büyüme puanı: 65.3

5. Nashville, Tennessee

Nüfus ve konut puanı: 54.5

İş gücü ve kazanç puanı: 54.6

İş büyüme puanı: 72.9

4. Charleston, South Carolina

Nüfus ve konut puanı: 66.9

İş gücü ve kazanç puanı: 60.6

İş büyüme puanı: 71.7

3. Raleigh, North Carolina

Nüfus ve konut puanı: 84.1

İş gücü ve kazanç puanı: 48.3

İş büyüme puanı: 70.8

2. Provo, Utah

Nüfus ve konut puanı: 79.9

İş gücü ve kazanç puanı: 52.2

İş büyüme puanı: 95.1

1. Austin, Texas

Nüfus ve konut puanı: 100

İş gücü ve kazanç puanı: 70.3

İş büyüme puanı: 93