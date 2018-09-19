ABD’nin Ödeme Portalı, Bilgisayar Korsanlarının Hedefi Oldu

Güvenlik firması FireEye, ABD’de kullanılan popüler web ödeme portalı Click2Gov'un bilgisayar korsanlarının hedefine alındığını duyurdu.

Bilgisayar korsanları deyim yerindeyse internet dünyasının haylaz çocuklarıdır. Haksız kazanç elde etmekten tutun da ufak şakalara kadar her türlü alanda karşımıza çıkabilen bilgisayar korsanlarının şimdiki hedefi, ABD’nin popüler ödeme portalı. Click2Gov isimli sisteminin sunucularında bulunan güvenlik açığından doğan durum sonrası, portal ve kullanıcı verileri risk altında.

Günlük sunucu verilerini taramak isteyen bilgisayar korsanları, FIREALARM isimli araç ile sunucu güvenlik açığını kullanmışlardır. Aynı zamanda şifrelenmemiş ağ trafiğinden kredi kartı verilerinin engellenmesi için SPOTLIGHT adlı bir başka kötü amaçlı yazılımı kullanan korsanlar, tüm aşamaların ardından verileri kopyaladılar.

Uzun süren çalışmaların ardından hackerlar; kredi kartı numaralarını, son kullanma tarihlerini, doğrulama numaralarını, kişi isimlerini ve adresleri sistemden çekebildiler. Böylesine büyük bir ihmalin ardından durumdan etkilenen kişi sayısı da tahmin edilemiyor. Bu noktada Click2Gov'un sahibi olan Superion, müşterilerini konuyla ilgi bilgilendirdi ve müşterilerinin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.