ABD'nin Casus Uydusunu Uzaya Fırlatacağı Görev Ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya fırlatmaya hazırlandığı yeni casus uydunun fırlatılma tarihi daha önce de ertelenmişti. SpaceX'ten önce, ABD'nin uydularını uzaya gönderen şirket ULA'ya göre bu erteleme ile casus uydu 6 Ocak'tan sonra fırlatılacak.

Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden 30 Aralık'ta fırlatılması planlanan ABD'nin yeni casus uydusu, ULA'nın Delta IV Heavy isimli roket ile taşınacaktı. ULA'dan gelen açıklamaya göre, görev 2019'a ertelendi.

ULA temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre NROL-71 adı verilen görev 6 Ocak 2019 Pazar gününden önce olmayacak. Ayrıca fırlatma işlemi yine planlandığı gibi Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleşecek.

7 ve 8 Aralık'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi, teknik sebeplerle ertelenmişti. 18 Aralık'ta ise görev, sert hava koşulları sebebiyle 30 Aralık'a ertelenmişti.