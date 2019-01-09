ABD’nin Duvara Gerek Duymayan Sınır Teknolojisi CES 2019'da

Otonom arabalarda kullanılan teknolojinin bir benzeri, ABD’nin sınır bölgesine çekmeyi planladığı duvar için kullanılabilecek hale getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar büyük tartışmalar yaratmış ve pek çok komedyen için de bir şaka unsuru olarak kullanılmıştı. Teknoloji firmalarının -en azından bir tanesinin- fiziksel duvara karşılık bir fikri var.

ABD’nin Las Vegas şehrinde devam eden CES 2019’da ürünlerini sergileyen teknoloji firmalarından Kendi kendine giden araçlarda yoğun şekilde kullanılan lazer tabanlı belirleme sistemi Lidar, çok daha ucuza, çevreye çok daha az zarar verebilecek bir sistem kurulabileceğini iddiasıyla fuarda yer aldı.

Quanergy Systems, Lidar teknolojisi üzerine çalışmalarını devam ettiren teknoloji firmalarından birisi. Firmanın standında Lidar tabanlı sınır güvenlik sistemi tanıtılıyor. Bu sistem şu anda Hindistan - Pakistan sınırında ve ABD’nin güney sınırlarının bir kısmındaki pilot bölgede kullanılıyor.

Girişimin kurucularında olan CEO’su Louay Eldada, “Fiziksel bir duvardan çok daha becerikli bir çözüm sunuyoruz.” ifadesini kullanıyor. Sistem gece gündüz, her türlü hava şartlarında etrafı görüyor ve herhangi bir kaçağı takip edebiliyor. Aynı anda da kaçakların GPS konumlarını sınır güvenliğine haber veriyor.

Eldada’ya göre böyle bir sistem, fiziksel bir duvar maliyetinin yalnızca yüzde 2-3’ü gibi bir masrafla ABD sınırına kurulabilir. Ayrıca bu sistem, duvar gibi doğal yaşamın akışını bozan ve göze çirkin gelen bir uygulamanın da önüne geçecek. Üstelik artık devriye atılmasına ihtiyaç olmayacağı için sınırı daha az sayıda görevliyle korumak mümkün olacak.

Amerikan Hükümeti’nin Meksika sınırını kapatma fikri aslında yeni değil. Bundan on yıl önce de sınır boyunca elektrikli çitlerden oluşan bir hat çekilmesi konuşulmuştu ancak ABD Hükümeti, çitin verimsiz olacağı gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.

Eldada ise yeni teknolojiler sayesinde Lidar temelli bir sistemi kurmanın çok daha kolay olacağını söylüyor.