ABD'nin Nükleer Sırları Yanlışlıkla Tüm Dünyayla Paylaşıldı

ABD askerlerinin Avrupa’daki ABD üslerinin bilgilerini ezberlemek için bilgi kartı uygulamalarına yüklediği ortaya çıktı. Çevrimiçi ve herkese açık biçimde paylaşılan bilgiler, ABD’nin Avrupa’da bulunan nükleer silahlarının yerini açık etti. ABD, ortaya çıkan bilgileri ne doğruladı, ne de yalanladı.

Avrupa’daki ABD üslerinde görev yapan askerlerin, yanlışlıkla Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini sızdırdığı ortaya çıktı. Bellingcat’in su yüzüne çıkardığı güvenlik açığı, dünyada skandala neden oldu.

Yeni öğrenilen bilgilere göre Avrupa'da görev yapan ABD askerleri, ABD’nin nükleer silahlarına dair bilgileri ezberlemek için çevrimiçi bir uygulamaya yazdı. Böylece Avrupa’da bulunan ABD çıkışlı nükleer silahlara dair birçok bilgi, herkese açık bir şekilde internette yayınlanmış oldu.

ABD askerleri, ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerlerini ifşa etti

Yakın zamanda ortaya çıkan ve tartışmalara neden olan olaya göre söz konusu ABD askerleri, Avrupa’da bulunan ABD üslerindeki nükleer silahlara dair öğrenmeleri gereken bilgileri akıllarında tutamadıkları için bazı ‘bilgi kartı’ uygulamaları indirdi. Quizlet ve Cram benzeri uygulamalara kısa bilgiler halinde girilen devlet sırları, bilgilere yönelik anahtar kelimelerin internette aratılmasıyla; tesadüfen ortaya çıktı.

Türkiye’deki üslere dair bilgiler de ortaya çıktı

Avrupa’da bulunan birçok ABD üssü ve bu üslerde bulunan nükleer silahlarla ilgili bilgiler, internette herkese açık olarak paylaşıldı. Özellikle yer bilgilerinin ifşa olmasına neden olan hatada Türkiye, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler de yer aldı. Şu ana kadar nükleer silahlarının yerleri konusunda gizli kalmayı tercih eden ABD, olay sonucunda ortaya çıkan bilgileri ne doğruladı, ne de yalanladı. Bilgi kartları ise paylaşıldıkları sitelerden kaldırıldı.