ABD'de Öğrencilerin Telefonları FBI Araçlarıyla İnceleniyor

ABD'de pek çok okulun, öğrencilerin telefonlarındaki mesajlara, fotoğraflara ve kimi uygulamalara erişim için FBI'ın ve kolluk kuvvetlerinin kullandığı hack araçlarını kullandığı ortaya çıktı.

Gizmodo'nun yayınladığı bir rapora göre, ABD'de pek çok okul bölgesinde FBI'ın teröristlerin verilerine erişmekte, kolluk kuvvetlerinin suçla mücadelede kullandığı çeşitli araçlar kullanılıyor. Okulların bu tür araçları ve yazılımları geliştiren şirketlerden sık sık alışveriş yaptığı ve bu 'hizmet' için on binlerce dolar harcandığı söyleniyor.

Yayınlanan raporda bu alışverişlere örnek olarak Teksas'ta bulunan ve neredeyse 70.000 öğrencisi bulunan North East Independent School District (NEISD)'in İsrailli bir dijital istihbarat şirketi olan Cellebrite'den 6.695 dolar karşılığında satın aldığı araç gösteriliyor.

Raporda aynı zamanda Cellebrite dışında Oxygen Forensics, Susteen gibi farklı şirketlerden de çok sayıda okul bölgesinin benzer alışverişler yaptığı biliniyor. Bu araçlarla okullar, herhangi bir denetime gerek kalmaksızın kendi 'risk' değerlerine göre, tehlikeli ya da şüpheli gördükleri her durumda öğrencilerin telefonlarına erişim sağlayabiliyor.

Bunun özellikle okullarda öğretmen-öğrenci ilişkileri, zorbalık, şiddet ve tehdit gibi konularda gerektiğinde öğrencinin bilgisi dahilinde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülse de okulların her an bu imkana sahip olması durumu farklı bir boyuta taşıyor.

ABD'de askerlerin, polislerin ve FBI gibi birimlerin teröristlere ve suçlulara karşı kullandıkları bu araçların, okul yönetimleri tarafından erişilebilir olması beraberinde gizlilik ihlali şüphelerini de getiriyor.

Fakat okullarda 'öğrencilerin güvenliği için şüpheli durumlarda yönetimin öğrenciyi dilediği gibi arama' izni olduğu söyleniyor ve bu eski kural, gelişen teknolojiyle birlikte diledikleri gibi arayabilecekleri şeyler listesine telefonları da eklemiş gibi gözüküyor.