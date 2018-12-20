ABD Ordusu, Deniz Bakterilerini Düşman Tespitinde Kullanacak

ABD ordusu, üzerinde biyomühendislik çalışmaları yapılan deniz bakterileriyle düşman denizaltılarını ve su altı araçlarını tespit etmeyi planlıyor. Çalışmalarda mikroorganizmalar, sensörlerin görevini üstlenecek.

ABD ordusunun kullandığı teknolojiler, kimi zaman bilim kurgu filmlerini andırsa da hepsi birer araştırma geliştirme faaliyetinin ürünü. Teknolojiyi son noktasına kadar kullanan ABD ordusu, yeni sistemlerinde canlı organizmaları da kullanmayı planlıyor.

Düşman kuvvetlere ait denizaltıları, su altı drone'larını ve dalgıçları tespit etmek için suda yaşayan mikroorganizmaları kullanmayı planlayan ABD ordusu, bu canlıları birer yakınlık sensörü olarak kullanacak.

ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan biyomühendislik uygulamalarında, deniz bakterilerinin dış yapısının belirli maddelere karşı tepki vererek değişmesi üzerinde çalışılıyor. Mikroorganizmaların; bazı metaller, insan DNA'sı ya da yakıt kalıntısı gibi maddelere tepki vermesinin başarılması durumunda, bakterinin görünüşü değişecek ve o bölgedeki değişim düşman kuvvetlere ait unsurların tespitini kolaylaştıracak.

Henüz araştırma aşamasında olmasına rağmen projenin 1 yıl gibi kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanması bekleniyor. Laboratuvarda biyomateryal alanında çalışan ekibin lideri Dimitra Stratis-Cullum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sentetik biyolojiyi laboratuvardan sahaya taşımak istiyoruz. Bu çalışma bizim amacımız için büyük bir fırsat. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için birçok geliştirme aracına sahibiz."

Bakterilerin yapılan işlemler sonucunda ne gibi bir değişim göstereceği henüz netlik kazanmamışken Stratis-Cullum, renk değişimi gibi bir değişim olabileceğini açıkladı. Yapılan bu çalışma, ABD ordusunun araştırma ve geliştirme çalışmaları için ayırdığı 45 milyon $'dan finanse ediliyor. Tabii bu bütçeden daha birçok projenin faydalandığını belirtelim. Yapılan biyomühendislik çalışmalarıyla, ordunun yakın gelecekte yararlanacağı genetik araçlar üretilmesi hedefleniyor.