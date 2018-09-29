ABD Ordusu, İlk F-35 Kazasını Yaşadı: Bir Jet Düştü

ABD ile Türkiye arasında bir türlü çözülemeyen enteresan bir sorun haline gelen F-35 savaş uçaklarından biri eğitim uçuşları sırasında düştü.

Son dönemde ABD-Türkiye arasındaki gerilimlerden nasibini alan konuların başında F-35'lerin teslimatı geliyordu. Konuyla ilgili arka arkaya tutarsız açıklamalar yapıldı ve F-35'lerin akıbeti de Türkiye için bir muamma halina geldi. Tam da gündem biraz durulmuşken, ABD'den F-35'lerle ilgili kötü bir haber geldi. Bir F-35, eğitim sırasında düştü.

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkışa geçti. Ancak piste 8 kilometre mesafede uçağın bağlantısı kesildi. Gelen açıklamaya göre pilot koltuk fırlatma yöntemiyle uçak düşmeden önce atlamayı başardı ancak sağlık durumunun ne olduğu bilinmiyor.

Bu haberin üstüne ise F-35B uçaklarında teknik anlamda pek çok sorun olduğu konusu yeniden gündeme geldi. Ekim 2016'da da yine bir F-35B'nin uçuş esnasında motorunda yangın çıkmış, pilot zorunlu iniş yaparak çakılmaktan kurtulmuştu. İddialaar ne kadar doğru, bilinmez ancak F-35B'ler artık ABD tarafından savaşlarda kullanılıyor ve ülkelere teslimatları da başladı. Teknik olarak arızalı bir savaş uçağının havada dolaşmaya başlaması da biraz tedirgin edici.