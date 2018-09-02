Uykusuzluk, çağımızın en büyük problemlerinden biri. Bugün ise sizlere bu sorunu kısa bir sürede çözebileceğiniz, ABD Ordusu tarafından da kullanılan bir yöntemi anlatıyoruz.

Birçoğumuz zaman zaman uykuya dalma konusunda zorluklar yaşayabiliyoruz. Kimi zaman saatler süren bu süreç, ABD Ordusu'nun bir tekniği sayesinde iki dakika gibi kısa bir sürede sonlanarak uykuya dalmanızı sağlıyor.

'Relax and Win: Championship Performance' adlı kitapta yer alan bu yöntem, savaş alanlarında bulunan askerlerin uykuya dalması için geliştirilmiş. %96 başarı oranı bulunan bu yöntemi, uykuya dalma problemleri yaşıyorsanız mutlaka denemelisiniz.

İki dakika gibi kısa bir sürede nasıl uykuya dalınır?

Öncelikle, yüz kaslarınızı -dil, çene ve göz çevresi dahil- rahat bırakın.

Ardından omuzlarınızı rahat bırakın ve olabildiğince düşmesini sağlayın.

Üçüncü adımda nefes alın, verin ve göğüs bölgenizi serbest bırakın. Son olarak bacaklarınızı da serbest bırakın.

Vücudunuzu on saniye boyunca bu şekilde rahatlattıktan sonra, zihninizi tamamen boşaltın.

Zihninizi rahatlatırken, kendinizi bir hamakta sallanıyor gibi düşünebilirsiniz veya on saniye boyunca kendinize "düşünme, düşünme, düşünme" şeklinde telkinde bulunabilirsiniz.

Hayatımızı daha iyi bir şekilde sürdürmemizi sağlayan uykuya, bu yöntemi kullanarak rahatça dalmak mümkün olacak. Uykusuz kalmak yerine, bu yönteme bir şans vermeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.