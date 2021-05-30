ABD Ordusu, Uzaydan Dünya'ya Güneş Enerjisi Aktaracak

Amerikan Hava Kuvvetleri, SSPIDR adını verdiği teknoloji ile Dünya'ya güneş enerjisi aktarmaya çalışacak. Eğer başarılı olursa sınırsız enerji ile savaş alanında büyük üstünlük kazanacak.

Amerikan Hava Kuvvetleri (USAF) uzaydan güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisi toplayıp bunu, Dünya'ya kullanılabilir enerji olarak aktarma üzerinde çalışmalara başladı.

Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), bu proje hakkında uzun zamandır çalıştıklarını ve projenin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu açıkladı.

İşte projenin detayları:

AFRL Yöneticisi Tuğgeneral Heather Pringle, SSPIDR (ya da onların deyimi ile Spider) adını verdikleri güneş paneli uydu sisteminin tasarımının çok kritik olduğunu, bu sebeple de proje hakkında dikkatli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

SSPIDR başarılı olursa Amerikan ordusuna büyük katkılar sağlayabilir. Savaş alanlarında ve geçici sağlık merkezlerine sınırsız güç aktarılmasını ve bu tür yerlerde savunma ve saldırı amaçlı lazerler ve elektromanyetik toplar (Rail Gun) kullanılmasının önü açılmış olacak.

Amerikan ordusu şu anda bu tür yerleşkelere ve sağlık merkezlerine hem konvoylar ile yakıt hem de büyük ve taşınması zor jeneratörler naklediyor.

Peki, sizce bu proje gerçeğe dönüşebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.