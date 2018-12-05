ABD Ordusunun Enteresan Planı: Oyuncuları Orduya Çekmek

Genç jenerasyonun askerlik yapmakla ilgili çok da hevesli olmadığını düşünen US Air Force, enteresan bir proje başlattı.

ABD ordusu, havacılık alanında orduya hizmet etmek isteyenlerin günden güne azalması ve ordunun gitgide bu işe çoğunlukla para için gönüllü olan vasat askerlerden oluşması sonrasında oldukça ilginç bir proje başlattı.

Air Force'un planı aslında basit: Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine, daha önceden başarısından emin olanları bu göreve davet etmek. İşte tam burada devasa bir bilgi ağı olan internet devreye giriyor. ABD ordusu bir süredir online oyunların istatistiklerini ve devasa datalarını bünyesinde topluyor.

Daha sonra Air Force'tan bir yetkili aileye gidiyor ve reddedilemeyecek bir teklifte bulunuyor: "Haydi gidip ailene özel bir çocuk olduğunu ve tam 100.000 dolarlık ilk imza bedeli alacağını söyle. Tam 4 yıl boyunca Harvard'da tek kuruş ödemeden okuyabileceksin."

Tüm bu sürecin gerçekleşebilmesi için online oyun oynayan gençlerin IP adreslerinden evleri tespit ediliyor. Her ne kadar bugüne değin konu basın tarafından detaylı olarak ele alınmasa da ciddi bir ahlaki sorgulamayı da beraberinde getiriyor.