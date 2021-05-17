ABD'de Bir Kadın, Piyango Çıkan Bileti Makinede Yıkamış

ABD'de satın aldığı piyango biletine 26 milyon dolarlık ikramiye çıkan 'şanslı' bir kadın, bu bileti çamaşır makinesinde yıkayarak hayatının en üzücü hatalarından birini yapmış. Bileti satın aldığını kanıtlamaya çalışan kadının ikramiyesi, zamanında teslim alınmadığı için devlet okullarına destek için kullanılacak.

Satın aldığınız piyango biletine 26 milyon dolarlık bir ikramiye çıktığını hayal edin. Yeterince heyecanlandıysanız, şimdi de o bileti yanlışlıkla çamaşır makinesine atıp bol yumuşatıcıyla bir güzel yıkadığınızı düşünün. Ne yazık ki bu acı senaryo ABD'de bir kadının başına gelmiş.

14 Kasım tarihinde açıklanan ikramiye, bir şanslının satın aldığı bilete çıkmış ancak başvuru için son gün olan 14 Mayıs geldiğinde büyük ödülü almaya henüz kimse uğramamış. Ardından şanslı kadın bileti aldığı mağazaya uğrayarak durumu açıklamış ve o mağazadan bir bilet satın aldığını, ancak yanlışlıkla çamaşır makinesinde yıkadığını; dolayısıyla da şanslı kişinin kendisi olabileceğini söylemiş.

Kamera görüntüleri bileti kadının satın aldığını onaylıyor:

Biletin satıldığı mağazanın müdürü, 26 milyon dolarlık şanslı biletin, bu iddialarda bulunan kadın tarafından satın alındığını kanıtlayan görüntülerin olduğunu söylüyor. Bu tür durumlarda bilet sahipleri ellerinde bilet yoksa fotoğraflarla durumu kanıtlamaya çalışıyor. Görüntüler Kaliforniya Piyango yetkililerine teslim edilmiş ve incelemeler devam ediyor. Ancak zamanında teslim alınmadığı için ikramiyenin devlet okullarına destek olarak kullanılacağı söyleniyor.

Böyle bir durumda, teslim alınmayan ikramiyeler Kaliforniya Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Kaliforniya'da bulunan devlet okullarına destek için kullanılıyor. Eğer piyango biletinin kadına ait olduğu teyit edilseydi ve geç kalınmış olmasaydı, ikramiye tek seferde 19,7 milyon dolarlık nakit ödeme olarak ya da yıllara bölünerek zaman içerisinde alınabilecekti. Ancak bu senaryoda 19,7 milyon dolar doğrudan devlet okullarına gidecek.