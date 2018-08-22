Facebook, Rusya ve İran Kaynaklı Sahte Haberleri Arıyor

ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla Facebook, Rusya kaynaklı kampanyalarının önüne geçmek için çalışmaları arttırdı. Bir önceki seçimlerde davalık olan Facebook, bu seçimlerde aynı şeyleri yaşamak istemiyor.

Facebook, sahte Rus kaynaklı manipülatif haberlere karşı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. ABD seçimlerine etkisi olduğu iddiasıyla davalık olan Facebook, Rusya’nın yayınladığı iddia edilen sahte haberlere karşı uzun zamandır denetim yapıyor. Dev sosyal ağ bu hafta da hem Facebook hem de Instagram üzerinden yanlış bilgilendirme yapan kampanyaları tespit edip kaldırdı.

Açıklamalara göre Rusya ve İran kaynaklı kampanyalar; yanıltıcı olmaları amacıyla tasarlanmış sayfalar, gruplar ve hesaplardan oluşuyor. Konu üzerinde çalışan Kaliforniya merkezli şirket Menlo Park, daha önce olduğu gibi bu haftada Facebook platformunu suiistimal eden bu kampanyaları tespit edip kaldırdıklarını, ancak tek bir şirketin bu görev için yeterli olmadığı belirtti.

ABD’nin yaklaşan seçimleri için koordine bir manipülasyon kampanyası yürütüldüğünü söyleyen bir şirket yetkilisi, kampanyayı yürütenleri “kararlı ve iyi finanse edilmiş aktörler”olarak tanımlıyor. 2016 ABD başkanlık seçimlerinden bu yana benzer konuların kökünü kurutmaya çalışan Facebook’un çabaları, kazançlarını tehlikeye atmaya; yatırımcıları ise endişelendirmeye başladı.