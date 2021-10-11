Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden üst düzey Pentagon yetkilisi Nicolas Chaillan, Financial Times'a konuştu. ABD'nin askeri teknolojik dönüşümünün çok yavaş olduğunu söyleyen Chaillan, Çin'in ABD'ye diz çöktüreceğini belirtti.

Tüm dünya ABD ordusunu bir numara olarak kabul etse de ABD'li yetkililer, askeri güçlerinden pek de memnun değil. Hatta geçtiğimiz hafta, bu konuyla ilgili çok dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı'nın yazılım bölümünden sorumlu bir numaralı ismi Nicolas Chaillan, bu görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında bunun bir protesto olduğunu belirten Pentagon yetkilisi, ordudaki teknolojik dönüşümün çok yavaş olduğunu vurguladı.

Yaşananlarla ilgili olarak Financial Times'a konuşan Nicolas Chaillan, ABD'yi topa tuttuğu bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle de Çin üzerinden değerlendirmelerde bulunan Chaillan, Çin'in küresel çapta hakimiyet kurmak için çalıştığını ancak ABD'nin buna karşı hiçbir şey yapmadığını söyledi. Eski Pentagon yöneticisine göre ABD, 15-20 yıla Çin ile mücadele edemeyecek hale gelecek.

"Çin, siber kapasite ve yapay zekada çok iyi"

Nicolas Chaillan'a göre Çin, siber kapasite ve yapay zeka konusunda çok iyi konumda ve giderek de daha fazla güçleniyor. Bu da Çin'in bir süre sonra tüm dünyayı domine etmesine yol açacak. Üstelik Chaillan için yeni nesil teknolojiler, ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı F-35 isimli savaş uçağından bile çok daha önemli. "Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde' ". diyen yetkili isim, durumdan ne kadar rahatsız olduğunu açıkça dile getirmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta istifa eden Pentagon yetkilisi, yalnızca ABD hükümetine çatmadı. ABD'li şirketlere de rest çeken Chaillan, Çinli şirketlerin hükümet için çalışırken başta Google olmak üzere ABD'li şirketlerin hükümet ile iş birliği yapmamasına karşı olduğunu ve bu durumun ABD'ye ihanet olduğunu belirtiyor. Çin ile ilgili çok fazla şey bildiğini ifade eden Nicolas Chaillan, ABD Kongresi'nde konuşmak ve bunları açıklamak istediğini de söyledi.