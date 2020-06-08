Amerika Birleşik Devleti’nde yapılan bir araştırma, bu sene birden çok eyalette kullanılacak olan çevrimiçi seçim sisteminin saldırılara karşı son derece zayıf kaldığını ortaya çıkardı. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Araştırmacılar, Seattle merkezli Democracy Live tarafından geliştirilen OmniBallot sistemine dair bir rapor yayınladı. Rapora göre oy sistemi, hem Democracy Live çalışanları tarafından hem de dışarıdan oy kullanan kişinin bilgisayarına kolayca müdahale edilebilmesine sebep olan bir açığa sahip. Sistem, şu anda denizaşırı askeri birlikler ve sivil vatandaşlar için ulaşılabilir durumda. Koronavirüs salgını sebebiyle sistemin gelecekte daha fazla kişi için erişilebilir olması bekleniyor.

Araştırmacılar, kötü niyetli kişilerin Democracy Live’ın ağına kolaylıkla ulaşabileceğini ve bu durumun sistemin kullandığı Amazon, Google ve Cloudflare gibi üçüncü parti hizmet ağlarıyla altyapılar için de geçerli olduğunu ifade ediyor. MIT’den Michael Specter ise saldırganların seçim sonuçlarını hiçbir iz bırakmadan değiştirebileceğini ve yetkililerin bu konuda hiçbir şey yapamayacağını düşünüyor. Michigan Üniversitesi’nden Alex Halderman, bu tür risklerin her zaman için olduğunu ve hiçbir teknolojinin bu duruma engel olamayacağını belirtiyor.

Seçim yazılımındaki güvenlik açığı her şeyi değiştirebilir:

New York Times tarafından gündeme getirilen rapor, seçim güvenliği konusundaki soruları beraberinde getirdi. Başta Amerika Birleşik Devleti olmak üzere dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını, seçimlerin internet üzerinden yapılmasına karar verilmesinde büyük bir etkiye sahip. Bunda vatandaşların oylarını fiziksel olarak kullanmaları durumunda virüsü daha fazla yayma riskinin de etkisi büyük. Bu duruma ek olarak bazı eyaletlerin oyları elektronik posta aracılığıyla kabul etmesi de gündemdeki diğer konulardan biri.

Bilgisayar uzmanları, internet üzerinden oy kullanılmasının güvenli bir yöntem olmadığı konusunda ısrarcı. Raporda internetten oy kullanma konusu üzerinde durulan diğer önemli noktaysa oyların normal oy makinalarında olduğu gibi kontrol edilip doğrulanamayacak olması. Sisteme belli standartlar getirilmezse bu durumun güvenlik ve gizlilik konusunda büyük sorunlara yol açacağı iddia ediliyor.