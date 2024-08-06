Dalgaların altında sessizce süzülen ve doğanın bir parçasıymış gibi görünen bu Amerikan yapımı su altı drone’u, düşmanlarına korku salıyor. Üstelik Çin’i bile tedirgin ediyor!

Denizlerin derinliklerinde saklanan, neredeyse görünmez bir avcı düşünün. Sessizce yaklaşan, âdeta doğanın bir parçasıymış gibi hareket eden bu avcı, en tehlikeli düşmanlarını bile fark ettirmeden izleyebilir.

ABD'nin geliştirdiği Manta Ray su altı drone'u, tam da böyle bir avcı.

ABD'nin yeni nesil su altı drone’u, boyut olarak küçük bir ticari balıkçı teknesine benziyor ama yukarıdan bakıldığında dev bir manta vatozunu andırıyor.

Pervanesi yok ve tek yapay detayı, arkasındaki büyük kuyruk yüzgeci. Bu drone, Amerikan denizaltılarının efsanevi sessizlik teknolojisiyle inşa edildi. Yani derin düşman sularına sızıp en tehlikeli görevleri yerine getirmek için mükemmel bir araç.

Manta Ray drone’u, pasif ve aktif sonar sistemleriyle donatılmış. Şu an pasif sonar ve son derece gizli sensörler kullanarak birkaç knot hızla seyrediyor. Hedefi ne mi? Çin'in saldırı denizaltıları.

Bu drone, ABD'nin okyanusları tarayarak düşman denizaltılarını takip etmek ve gerekirse yok etmek için geliştirdiği Ghost Fleet'in bir parçası.

Manta Ray'in en etkileyici özelliklerinden biri de tamamen otonom çalışabilmesi.

Kendi enerjisini üretebilen bu drone, ABD Donanması'nın karmaşık lojistik zincirlerinden bağımsız hareket edebiliyor. DARPA'nın enerji yönetimine verdiği önem, drone’nun su altındaki akıntılardan elektrik üretme yeteneği sayesinde mümkün oluyor.

Bu özellik, drone’un uzun süre operasyonel kalmasını sağlıyor. Drone, su altındaki akıntılardan elektrik üreterek kendine yetebiliyor. Tahmin edersiniz ki bu özellik, okyanusun geniş alanlarında operasyonel kalabilmesi için kritik.

Elektrik üretimi için kullanılan yöntem, su altı drone’larının bağımsızlığını sağlamak adına büyük bir yenilik. ABD'nin denizaltı karşıtı savaş yeteneklerinin zayıflaması, DARPA'nın Manta Ray drone’nunu geliştirmesinin arkasındaki sebeplerden biri.

Ayrıca bu drone ABD'nin Çin ile olası bir çatışmada sayısal üstünlüğü dengelemesi için hayati bir rol oynayacak. ABD, Çin'in giderek agresifleşen dış politikası ve Güney Çin Denizi'ndeki komşularını zorbalıkla kontrol altına alma çabaları karşısında, Manta Ray gibi otonom su altı dronlarıyla güç dengelerini korumayı hedefliyor.

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