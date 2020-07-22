ABD’de Kıyamet Konulu Filmleri Andıran Görüntü (Video)

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir drenaj kanalında, katran karası renginde çamur aktı. Sosyal medyada paylaşılarak viral hale gelen olayla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bu akıntının nedenini açıkladı.

Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılı, pek de istediğimiz gibi gitmiyor. Bir yandan tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, diğer yandan da depremler, yangınlar ve diğer felaketler hemen her gün haberlere konu oluyor. Şimdiyse sizlere, korku filmlerinden bir sahneymiş gibi izleyeceğiniz bir görüntüden bahsedeceğiz.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Pima'da ilginç bir olay yaşandı. "Canada del Oro Wash" olarak isimlendirilen bir drenaj kanalında çekilen görüntülerde, adeta katran karası renginde olan çamurumsu bir akıntının büyük bir hızla aktığı görülüyor. Üstelik bu akıntının üzerinden buharlar çıkması, olayı biraz daha ürkütücü bir hale getiriyor. Sosyal medya platformlarında yayılarak viral hale gelen akıntı, yetkililerin açıklama yapmalarına neden oldu.

İşte Pima'daki drenaj kanalında çekilen o ürkütücü görüntüler

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere akıntının içerisinde odun parçaları da bulunuyor. Üstelik bu akıntının yüksek hızı, sanki bir sel felaketi yaşanıyormuş gibi görünüyor. Peki bu görüntülerin sebebi neydi? Akıntıdan neden buharlar yükseliyordu ve uzmanlar, konuyla ilgili ne açıklama yapmışlardı? Şimdi bu ilginç akıntının sırrına yakından bakalım.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu drenaj kanalındaki akıntının aslında, bölgedeki orman yangınları nedeniyle oluşan çamur ve orman yangının enkazı olduğunu ifade ediyorlar. Yani kıyamet sahnesi gibi görünen bu görüntüler aslında, orman yangınlarından arda kalan yanmış ağaç parçaları ve çamurdan ibaret. Uzmanlar, 15 Temmuz'da bölgede yaşanan ufak fırtınanın bu görüntülere neden olduğunu ifade ediyorlar.

Uzmanlar, bu görüntülerin ani bir su baskınının şiddetini ortaya koyduğunu ifade edip, bölgedeki insanları uyarıyorlar. Çok hafif bir yağışın bile bu denli su baskınlarına neden olabileceğini ifade eden uzmanlar, özellikle de yoğun çamur içeren su baskınlarının hasara neden olabileceğini vurguluyorlar. Uzmanlara göre bu durum olağan bir şey ve endişeye de gerek yok.

Yapılan açıklamalarda, yangınlar sırasında yeryüzündeki hemen her şeyin yandığı ve kül haline gelerek siyahlaştığı belirtiliyor. Yetkililere göre doğanın yeniden kendine gelmesi uzun yıllar sürüyor ve işte bu süreçte de Pima'daki gibi ilginç olaylar yaşanabiliyor. Uzmanlara göre bu katran karası akıntıya neden olan yangınsa 5 Haziran'da başlayan ve Arizona'nın kuzeyinde büyük bir alanı etkisi altına alan orman yangını.