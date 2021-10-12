Teksas eyaletinde insanların koronavirüs aşısına zorlanamayacaklarına dair bir kararname imzalandı. Bu kararname ile şirketler, müşterileri ya da çalışanları için aşı zorunluluğu uygulayamayacak.

Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. ABD'nin Teksas eyaletinde, şirketlerin çalışanları ya da müşterileri için aşı zorunluluğu uygulaması yasaklandı. Bu kararla; Teksas'ta insanların aşı vurulup vurulmayacaklarına yalnızca kendilerinin karar verecek olmalarına hükmedilmiş oldu. Yani kimse, insanların aşı olup olmama tercihlerine müdahale edemeyecek.

Teksas Valiliği'nin kararnamesi ile başlayan yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Teksas Valisi Greg Abbott, "Teksas’ta hiçbir kurum, aşı olmaya dini, tıbbi veya önceden COVID-19 geçirmiş olması gibi herhangi bir nedenle karşı çıkan çalışanı ya da müşterisini COVID-19 aşısı olmaya mecbur bırakamaz.” ifadelerini kullandı.

Teşvik var, ısrar yok

Greg Abbott, aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan insanlardan yalnızca bir tanesi. Bu yüzden insanların üzerine fazla gidilmemesi gerektiğini düşünen Abbott, Teksaslıların aşı olmaları için teşvik edilmeye devam edeceklerini ifade ediyor. Ancak bu sürecin zamana bırakılması gerektiğinden bahseden Vali Abbott, kimseye de zorlama olmayacağını ifade ediyor.

Salgın ve aşı demişken süreçle ilgili önemli bir gelişme yaşandığını belirtelim. İlaç şirketi Merck'in geliştirdiği COVID-19 ilacı, dün itibarıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunuldu. Uzmanların yapacakları incelemeler sonucunda bu ilaca acil kullanım onayı verilirse; salgınla mücadelede yepyeni bir sayfa açılabilir. Çünkü söz konusu ilaç, dünyanın ilk onaylı COVID-19 ilacı olarak tarihte geçecek.