ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çin merkezli 60'tan fazla şirketin kara listeye alındığını duyurdu. Bakanlığın kara listeye aldığı şirketler arasında ülkenin en büyük mikroçip üreticisi SMIC ve drone üreticisi DJI da bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, görevdeki son haftalarında Çin üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gün içerisinde yapılan açıklamada, içlerinde ülkenin en büyük yonga üreticisi SMIC ve drone üreticisi DJI'ın da bulunduğu Çin merkezli 60'tan fazla şirketin kara listeye alındığı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ilk olarak Fox Business'a yaptığı açıklamayla iddiaları doğrularken haberin ardından Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC'nin hisseleri Hong Kong'da %5,2 değer kaybetti. SMIC, Çin'in en büyük mikroçip üreticisi olmanın yanında mobil iletişim ve 5G teknolojilerinde çalışmalar yürüten Qualcomm ve Broadcom gibi teknoloji şirketlerinin en önemli tedarikçilerinden biri olarak biliniyor.

ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle birçok Çinli şirketi kara listeye aldı:

"Ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle birçok şirketi kara listeye ekleyen Ticaret Bakanlığı, söz konusu şirketlerin belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetinin sınırlanacağını, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere satış yapmak için lisans başvurusu yapması gerekeceğini belirtti.

Açıklamada, SMIC ve DJI'ın yanı sıra 60'ın üzerinde şirketin, ABD'nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle kara listeye eklendiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre bu şirketler arasında Çin'deki insan hakları ihlallerine imkân tanıyan, Güney Çin Denizi'ndeki silahlanmayı ve hukuka aykırı denizcilik iddialarını destekleyen, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun programlarını desteklemek için ABD menşeli malları satın alan kuruluşlar ile ABD'nin ticari sırlarını çalmaya teşebbüs eden kuruluşlar yer alıyor.

Yasaklamalarla ilgili konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Gelişmiş ABD teknolojisinin, giderek daha savaşçı bir hasımın ordusunu oluşturmasına yardımcı olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.