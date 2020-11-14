ABD hükümeti, Çin merkezli ByteDance'in video paylaşım uygulaması TikTok'un ülkedeki operasyonlarını satması için tanınan süreyi 15 gün daha uzattı. Ekstra süreyle birlikte TikTok'a tanınan süre 27 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Veri ihlalleri nedeniyle uzun süredir ABD hükümetinin radarında olan Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, görünüşe göre ülkedeki varlığını bir süre daha devam ettirecek. Aktarılanlara göre ABD hükümeti, Çinli ByteDance şirketine ait video paylaşım uygulaması TikTok'un satışı için son tarihi 15 gün daha uzattı.

Normal şartlarda ABD hükümetinin TikTok'a tanıdığı süre, 12 Kasım günü sona eriyordu. Tanınan 15 günlük ek süreyle birlikte şirket, 27 Kasım tarihine kadar ülkedeki faaliyetlerine devam edebilecek. Şirket, yaklaşık iki ay önce Trump yönetiminden TikTok'un bir kısmını Oracle Corp. ve Walmart Inc.'e devretme anlaşması için zımni onay almış olsa da anlaşma hiçbir zaman sonuçlandırılmadı.

Bölge hâkimi, Ticaret Bakanlığı'nın TikTok'u ülkede yasaklama kararını engellemişti:

Geçtiğimiz günlerde ABD'li Bölge Hâkimi Wendy Beetlestone, aldığı bir kararla Ticaret Bakanlığı'nın TikTok'u ülkede yasaklama kararını engellemişti. Bu kararın ardından yapılan duyuruda Ticaret Bakanlığı, mahkeme emrine uyulacağını ancak başkanlık emrini de aktif bir şekilde savunmakta kararlı olduğunu iddia etti.

Çin merkezli ByteDance, kullanıcıların dudak senkronize videoları oluşturup paylaştığı bir sosyal paylaşım uygulaması olan Musical.ly'yi 1 milyar dolar karşılığında satın alarak TikTok olarak yeniden markalandırmıştı. Kısa sürede fenomen hale gelen uygulama, pek çok ülkede özellikle ergenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bu noktada ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en popüler uygulamalardan biri olan TikTok, aynı zamanda çatı şirket ByteDance'in Çin dışındaki en önemli hizmeti konumunda bulunuyor. TikTok ile ABD hükümeti arasındaki polemiğin gelecekte nasıl bir boyut kazanacağını hep birlikte göreceğiz.