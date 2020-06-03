ABD'den Türkiye Dahil Bazı Ülkelere Dijital Vergi İncelemesi

ABD; Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere gibi birçok ülkenin başlattığı veya başlatmayı planladığı dijital hizmet vergileri hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

ABD hükümeti, ABD merkezli teknoloji şirketlerini Avrupa ve diğer ülkelerden üst üste gelen cezalar karşısında yalnız bırakmamak için yeni bir inceleme başlattığını duyurdu. ABD’nin söz konusu incelemesi Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede uygulanan veya uygulanmaya sokulması için hazırlıkların devam ettiği dijital hizmet vergisini konu alıyor.

Birçok ülke Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin ülkelerinde elde ettiği gelirleri vergilendirmek için dijital hizmet vergisi uygulamaya başladı veya uygulamak için hazırlıklara devam ediyor. Ancak bu durum, ABD'nin pek de hoşuna gitmemiş gibi görünüyor.

ABD’nin resmi gazetesinde yayınlanan belgeye göre Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Brezilya, Çekya, Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya ve İngiltere, ABD’li şirketlere uyguladıkları veya uygulayacakları dijital hizmet vergileri nedeniyle incelemeye alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, “Başkan Trump, ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimize adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor. Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız” dedi.

ABD’nin yapacağı incelemenin söz konusu ülkelere uygulanacak ek gümrük vergileriyle sonuçlanabileceği düşünülüyor. Böyle bir durumun söz konusu olması var olan uluslararası ticaret gerilimini artırabilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi büyük yavaşlama yaşıyor ve zor günler hemen atlatılamayacağa benziyor. ABD yönetiminin bu duruma rağmen attığı adımlar, ABD’nin küresel ticarete yeni engeller getireceğine dair adımlar olarak görülüyor.