ABD, Üçüncü Doz BioNTech Aşısı İçin Onay Verdi

FDA, BioNTech'in mRNA tabanlı koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir karar verdi. Bir süredir konuşulan üçüncü doz uygulamayla ilgili alınan bu kararla, 65 yaş ve üzeri bireyler ile yüksek risk grubundakilere üçüncü doz aşı için onay verildi. Üçüncü dozlar, ikinci dozdan 6 ay sonra uygulanacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bir süredir tartışılan bir meseleye son noktayı koydu. Pfizer ve BioNTech'in birlikte ürettiği mRNA tabanlı koronavirüs aşısı için yeni bir karar alan kurum, bu karar doğrultusunda aşının üçüncü dozunun yalnızca belirli bir kesim için kullanılmasına karar verdi. Alınan karar ile ABD'deki milyonlarca kişi, üçüncü doz koronavirüs aşısı vurulacak.

FDA tarafından yapılan açıklamalarda, üçüncü doz koronavirüs aşısının 65 yaş ve üzeri bireyler ile risk grubunda olan kişilere uygulanabileceği ifade edildi. Bir süredir tartışmalara konu olan mesele, ABD'li yetkililerin yaptıkları araştırma ve verdikleri karar ile açıklığa kavuşmuş oldu. ABD'den en kısa sürede üçüncü doz aşılamaya başlaması bekleniyor.

Üçüncü doz, ikinci dozdan 6 ay sonra uygulanacak

FDA, üçüncü doz koronavirüs aşısına şartlı onay verişiyle ilgili detay da verdi. Buna göre ABD'deki 65 yaş ve üzeri bireyler ile yüksek risk grubuna girenler, ikinci dozdan 6 ay sonra koronavirüs aşısı vurulacaklar. Diğer yaş gruplarındaki insanların akıbetine ilişkin de açıklama yapan yetkililer, daha fazla yaş grubunun üçüncü doz aşı ihtimaliyle ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını, şu an için net bir şey söylenemeyeceğini ifade ettiler.

Salgının derinden etkilediği ülkelerden bir tanesi olan ABD, Donald Trump döneminde koronavirüsü önemsememişti. Ancak bunun tam tersi bir tutum sergileyen Joe Biden, pandemiyi bitirmeye ant içmiş gibi görünüyor. Zira tedbirlerin gerekli olduğu düzeyde tutulması, milyonlarca kişiye aşı zorunluluğu uygulanması gibi kararlar, ABD'nin bu işi sıkı tuttuğunun açık bir göstergesi.