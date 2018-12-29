ABD ve Çin Arasındaki Ticari İlişki Nasıl Bir Boyut Kazandı?

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ABD ve Çin Arasındaki Ticari İlişki Nasıl Bir Boyut Kazandı?
Bu sene boyunca son derece hararetli bir ilişkiye sahip olan ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkinin nasıl bir noktaya geldiği ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin de kısasa kısas politikalar izlediği 2018 yılının sonunda, ABD-Çin ilişkileri konusunda büyük bir gelişme kaydedildiğini söyledi.

Başkan Trump, ülkeler arasındaki ticari dengesizlik konusuna yeterince değinmediği konusunda şikayet ettiğinde iki ülke arasında ticari bir savaş başlamıştı. Bu ayın başında ise iki taraf da müzakerelere başlamak için gümrük vergilerini askıya almayı kabul etti.
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Donald Trump, Cumartesi günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le konuştuğunu ve konuşmaların gittikçe iyileştiğini belirtti. Trump konuşmaya dair başka bir bilgi vermedi.

“Çin Devlet Başkanı Xi ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptık. Anlaşma çok iyi bir şekilde ilerliyor. Eğer yapılırsa fazlasıyla kapsamlı olacak ve tüm konuları ve ayrım noktalarını içerisine alacak. Büyük bir gelişme kaydediliyor!”

Çinli ajanslar, bir konuşmanın geçtiğini onayladılar ancak daha seçici bir dil kullanmayı tercih ettiler. Çin’in CCTV kanalı, Başkan Xi’nin Amerika’nın iş birlikçi ve yapıcı Çin-ABD ilişkileri arayışını övdüğünü kaydetti.
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Olayda alışılmışın dışında olan şey ise Donald Trump’ın konuşmadan bahseden ilk kişi oluşuydu.

Kaynak : https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46710858
Etiketler: abd, çin, Ticari İlişkiler
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