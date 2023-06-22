ABD'de iki şirketin yapay tavuk eti satmasına izin verildi. Şirketler, şu an için sadece restoranlar üzerinden yapay tavuk eti satacaklar. Peki yapay et nasıl üretiliyor?

Yapay gıdalar, son yıllarda sıklıkla tartışılan konuların başında geliyor. Bazı kesimlere göre insanlar, laboratuvar ortamında geliştirilmiş yiyecekleri tüketmeliler. Bazıları ise bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyor. İşte tüm bu tartışmaların gölgesinde, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkede yapay tavuk etlerinin tüketilmesine izin verildi.

ABD'deki yetkili kurumlar tarafından alınan karara göre Upside Foods ve Good Meat isimli şirketler tarafından geliştirilen yapay tavuk etleri, ilk aşamada restoranlar aracılığıyla tüketicilere ulaşacak. Hatta her iki şirket de çoktan siparişler aldı ve şu saatler itibarıyla yapay etlerini teslim etmek için harekete geçmiş olabilir.

Peki yapay tavuk eti tam olarak ne? Nasıl üretildi?

Bizler normalde canlı tavukları keser, etini tüketiriz. ABD'de onay alan şirketler ise gerçek tavuklarla çalışmıyor. Bunun yerine hayvan hücrelerini kullanıp, bunları laboratuvar ortamında çoğaltıyorlar ve bunun sonucunda da yapay et üretimi gerçekleştirmiş oluyorlar. Ancak bunun geleneksel tavuk üretimine kıyasla pahalı ve karmaşık bir süreç olduğu da biliniyor.

Singapur'da yapay tavuk eti çoktan yasallaştırıldı!

ABD, yapay tavuk eti sektöründe dünyanın bir numarası değil. Singapur, uzun bir süre önce yapay tavuk eti satışlarına izin verdi. Hatta Singapur'da yapay et satışı yapan şirket de Good Meat'in ta kendisi. Öte yandan; İngiltere ve İtalya'da da yapay et tartışmaları devam ediyor. Sonucun nereye varacağı bilinmez ancak bir gün Türkiye'de de yapay gıda tartışmaları yaşayabiliriz gibi görünüyor. Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek gerek...

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