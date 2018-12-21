Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından ortaya atılan iddialara göre Çin, Birleşik Devletlere ait şirket ve kurumlardan bilgi sızdırmaları için hackerlara sponsorluk yapıyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Birleşik Devletler ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi, Çin hükumeti adına casusluk yapmakla suçlayan Birleşik Devletler, konuyu bir adım daha ileri taşıyarak Çin hükumetini kendilerine saldırıda bulunan Çinli hackerları desteklemekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından ortaya atılan iddiaya göre Çin hükumeti, son 12 yılda 45 Amerikan şirket ya da devlet kurumunu etkileyen hack olaylarının arkasında aslında Çin hükumeti bulunuyordu. İddiaya göre Çin, APT10 adlı Çinli bir hack grubuna üye olan Zhu Hua ve Zhang Shilong’a, Birleşik Devletlere bağlı kritik şirket ve kurumlardan hassas bilgiler çalması için sponsor olmuş.

DOJ’un iddiasına göre iki hacker, Çin hükumetinin desteği ile ABD Ulusal Enerji Laboratuvarı, NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Jet Propulsion Laboratuvarı, Hewlett Packard Enterprise, IBM ve daha birçok şirket ve devlet kurumuna ait toplam 90 bilgisayara erişim sağlayarak bu bilgisayarlardan yüzlerce gigabayt bilgiyi Çin hükumetine sızdırmayı başardı. Birleşik Devletler, uzun bir süredir Çin’i siber casusluk suçlamaları ile bunaltmış durumda.