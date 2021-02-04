ABD’de Bir Kişi, Uyuduğu Sırada Airpods’unu Yuttu

ABD'de yaşayan Bradford Gauither isimli bir adam, uyuduğu sırada kulağından düşen Airpods kulaklığını yuttu ve sabah uyandığında habersiz bir şekilde günlük hayatına devam etti. Boğaz ağrısından dolayı şüphelenmeye başlayan Bradford, kulaklığının tekinin kaybolduğunu fark edince yutmuş olabileceğini düşünerek hastaneye gitti.

Apple’ın kablosuz kulaklıkları Airpods, hafif olmaları yüzünden bazı zamanlarda fark edilmeden düşebiliyor ve hatta kaybolabiliyor. ABD’de yaşayan Bradford Gauthier isimli bir adam, Airpods kulaklıklar ile yaşanan aksiliklere yeni bir boyut getirdi.

Uyuduğu sırada kulaklıklardan bir tanesini yanlışlıkla yutan Bradford, sabah uyandığı zaman yaşadığı boğaz ağrısını soğuk algınlığına vermiş. Birkaç gün sonra çekilen röntgen sonucunda kaybolan kulaklığının midesinde olduğunu fark eden adamın kulaklıktan nasıl kurtulduğu, henüz açıklanmadı.

Su içemeyince bir şeylerin ters gittiğini anladı

Bradford, bir sabah uyandığında boğazında hafif bir kuruluk olduğunu ancak bunun nedenin soğuk algınlık olabileceğini, bu yüzden de pek üstüne gitmediğini belirtti. Günlük yaşantısına son derece normal bir şekilde devam eden adam, günün ilerleyen saatlerinde su içemediğini ve Airpods’larından birinin kaybolduğunu fark etti.

Ailesi ile birlikte tüm parçaları bir araya getirdiği zaman neler olduğunu az çok anlayabilen Bradford, en yakın sağlık kuruluşuna gittikten sonra endoskopi yaptırıyor ve kaybolan kulaklığının midesinde olduğu ortaya çıkıyor. Brandford’u muayenede eden doktorlar, ciddi bir şekilde rahatsızlık yaşanmamasının son derece nadir bir durum olduğunu, Bradford'ın şansının bu seferlik yaver gittiğini dile getirdi.