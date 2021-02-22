Psikoloji Profesörü Carl Hart, yetişkin bireyler için uyuşturucu kullanıp kullanmamayı seçebilme imkanının temel bir hak olduğunu düşünüyor. Yeni kitabında uyuşturucu kullanımını tüm yönleriyle ele alan Hart, bunun sanıldığı kadar kötü olmadığını savunuyor.

Columbia Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Carl Hart, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Yetişkinler İçin Uyuşturucu Kullanımı" adlı kitabında kendi eroin kullanımını alkol kullanımına benzeterek tartışmıştı. Profesör, sorumluluk sahibi yetişkin bireylerin uyuşturucu kullanımını seçebilmelerinin temel bir hak olduğunu savunuyor.

54 yaşındaki Dr. Carl Hart; esrar, kokain ve eroin gibi uyuşturucular üzerinde 25 yıldan uzun süredir çalışmış, uyuşturucu kullanıcılarını incelemiş ve uyuşturucuların zihinsel ve fiziksel sağlığa yönelik tehditleri hakkındaki soruları yanıtlamaya çalışmıştı.

'Uyuşturucu kullanımı yasallaştırılmalı'

Dr. Hart, yeni kitabında uyuşturucu kullanımını ayrıntılarıyla anlatıyor. Eroini ilk kez 6 sene önce bir arkadaşıyla denediğini belirten Hart, bunun tıpkı alkol kullanımı gibi eğlence amaçlı yaptığını ve bağımlılık yaşamadığını iddia ediyor. 10 gün arka arkaya az miktarlarda eroin kullanımından sonra yoksunluk belirtileri yaşasa bile bundan keyif aldığını da ekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Fox News'e röportaj veren profesör, başkalarının haklarını ihlal etmediği sürece uyuşturucu kullanımının yasallaştırılmasını savundu. İnsanlara bazı devredilemez haklar verildiğini söyleyen Hart, bunların arasında hayat, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşmanın yer aldığının da altını çizdi.

Hart'a göre uyuşturucu sorununa karşı atılması gereken ilk adım, uyuşturucu kullanımını veya bulundurmayı suç olmaktan çıkarmak olmalı. Sonrasında tıpkı alkolde olduğu gibi bir uyuşturucu düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten profesör, böylece uyuşturucuyla ilgili damgaların önemli ölçüde azalacağını da sözlerine ekledi.