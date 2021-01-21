ABD, Biden İmzasıyla İklim Anlaşması'na Yeniden Katıldı

ABD'nin 46. başkanı Joe Biden, yemin töreninin hemen ardından ülkenin Paris İklim Anlaşması'na geri katılacağını açıkladı. Trump yönetimiyle anlaşmadan ayrılan tek ülke haline gelen ABD, Biden'ın kararıyla 3 yıl sonra Paris İklim Anlaşması'na geri katılıyor.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, 20 Ocak itibarıyla yeminini ederek görevine başladı ve yemin töreninin ardından ABD’nin Paris İklim Anlaşmasına geri katılmasını sağlayacak yeni bir genelge hazırladı.

Biden, başkanlığa adaylığını koyduğu zaman bu konu hakkında bir söz vermiş ve ülkede son 4 yıldır izlenen çevre politikalarını değiştireceğini belirtmişti. ABD, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılarak 190 ülkeyle birlikte küresel ısınmaya karşı çeşitli önlemler almaya başlayacak.

ABD, anlaşmadan çekilen tek ülke olmuştu

2016 yılında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması, katılım sağlayan ülkelere sera gazı salınımına yönelik yeni önlemler almaya teşvik ediyordu. Trump yönetimi, yaklaşık 3 yıl önce hiçbir mantıklı sebep belirtmeden bu anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Bulunduğumuz gezegen için son derece önem arz eden bu anlaşmanın, neden bu kadar dikkate alınması gerektiğini bu haberimizde anlatmıştık.

Ülkenin anlaşmadan çekilmesi, herhangi bir yaptırıma sebep olmasa da ABD’yi eleştiri odağı haline getirmişti. Eski ABD iklim şefi Christiana Figueres, ülkenin anlaşmadan çekilen tek ülke olduğunu ve ülkenin itibarının zedelendiğini belirtmişti.

Joe Biden’ın başkanlığa geldikten sonra düzelttiği ilk şey, bu anlaşmaya geri katılmak oldu. Biden, kararıyla ilgili şu ifadelerde bulundu; "Gezegenimiz, bize yardım çığlığında bulunuyor. Son derece ciddi olan bu çığlığı duymamazlıktan gelemeyiz.”