Acer, 4 Yeni Chromebook Bilgisayarını Tanıttı

IFA 2019 fuarı için vites arttıran Acer, oyun bilgisayarı ve monitörlerinin ardından Chromebook ürün gamındaki 4 yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. İş ve eğlence odaklı geliştirilen bilgisayarlar 12,5 saate varan pil ömürleriyle dikkat çekiyor.

Chromebook tipi dizüstüler ülkemizde pek rağbet görmeseler de akıllı telefonlar ve dizüstülerin bir araya gelmiş versiyonları gibi olduklarından yurt dışında kısmen de olsa popüler cihazlar. Acer’in IFA 2019 kapsamında yaptığı tanıtımlarda dikkati çeken 4 yeni Chromebook bilgisayarı ise yaşanan son teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındıran donanımlara sahip.

15,6 inçten 11,6 inçe kadar ekran boyutu aralığı sunulan yeni Acer Chromebook serisi, USB 3.1 Type-C bağlantıyı destekliyor. Ailelerin, öğrencilerin ve küçük işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını yeni teknolojilere uygun şekilde karşılama amacı olan dizüstüler, özellikle uzun pil ömürleriyle dikkat çekiyorlar.

Acer BT Ürünleri İş BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, “Hızlı ve kolay yönetilebilir şekilde internete bağlanmanın çok ötesine geçiyoruz.” açıklamasında bulundu. Cihazlar, günlük internet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küçük birer yardımcı rolünü üstleniyor.

Acer Chromebook serisi:

Chromebook 315 ve 315: 15,6 inç ekran, 12,5 saate varan pil ömrü, harici numerik klavye

Chromebook 311 ve 311 Spin: 11,6 inç ekran, 10 saate varan pil ömrü, Spin modeli için dokunmatik ekran ve EMR dokunmatik ekran kalemi.

Tüm Chromebook modelleri görüntülü görüşmeler için bir adet ön kameraya sahipken, Chromebook Spin 311 ise 1080p video kaydı yapabilen arka kameraya da sahip. Ayrıca yeni modeller Intel Celeron N4100 işlemciye sahipken, Intel Pentium işlemci bulunuyor. Tüm bilgisayarlar 32 GB ve 64 GB eMMC depolama, 4 GB ila 8 GB boyutlarında SDRAM’e sahip.

Google’ın ChromeOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar, Google Asistan uyumu sayesinde Android’in hızlı sesli işlevlerini dizüstünde de kullanma konforu sunuyor.

Acer Chromebook serisi fiyatları ve satış tarihleri:

Acer Chromebook 315 15,6 inç: 329 euro, vergisiz 2050 TL,

Acer Chromebook 314 14 inç: 299 euro, vergisiz 1860 TL,

Acer Chromebook Spin 311 11,6 inç: 329 euro, vergisiz 2050 TL,

Acer Chromebook 311 11,6 inç: 249 euro, vergisiz 1555 TL

Tüm yeni Acer Chromebook modelleri Ekim sonu itibariyle Türkiye’nin de dahil olduğu EMEA bölgesinde satışa sunulacak. Cihazların Türkiye’deki resmi fiyatlarına dair henüz bir detay açıklanmadı.