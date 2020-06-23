Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, yeni nesil Chromebook Spin 311 ve Spin 713 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. 360 derece bükülebilen ekran yapısına sahip olan Chromebook'lar, önümüzdeki temmuz ayından itibaren raflardaki yerini alacak.

Dizüstü bilgisayar piyasasında her geçen gün yeni ürünler karşımıza çıkarken son dönemlerde Chromebook'ların sayısında ciddi bir artış görülüyor. Bugün gelen tanıtım haberinin merkezinde de iki adet Chromebook yer alıyor.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Acer, Chromebook Spin serisi yeni 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Firmanın yeni Chromebook serisi, amiral gemisi olan Chromebook Spin 713 ve giriş seviyesi Chromebook Spin 311’den oluşuyor. Dilerseniz gelin her iki bilgisayarın da özelliklerine daha yakından göz atalım.

Chromebook Spin 713 fiyatı ve özellikleri:

Intel’in Project Athena programına dâhil olan Acer Chromebook Spin 713, gücünü en yeni 10. nesil Intel Core CPU’lardan alıyor. Hangi sürümü seçtiğinize bağlı olarak 4, 8 veya 16 GB RAM seçeneklerinin bulunduğu cihazda, ayrıca 64 veya 128 GB eMMC ve 128 veya 256 GB’lık SSD seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

360 derece dönebilen bir yapıyla birlikte gelen Chromebook Spin 713, 13,5 inç büyüklüğünde 2K IPS bir ekrana sahip. Buna ek olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneklerinin desteklendiği Spin 713, 10 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Spin 713, önümüzdeki temmuz ayından itibaren 629,99 dolardan (vergisiz yaklaşık 4.315 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu modelde i5-10210U işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB SSD donanımları yer alacak.

Chromebook Spin 311 fiyatı ve özellikleri:

Chromebook Spin 311, Acer’ın okul projeleri ve günlük işleri hedefleyen giriş seviyesi Chromebook’u olarak piyasaya sürülecek. 11,6 inçlik bir ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlüğün desteklendiği cihaz, donanım kısmında MediaTek MT8183 işlemci ve 4 GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

ARM mimarisi sayesinde 15 saate kadar pil ömrünün desteklendiği Chromebook Spin 311, 302.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2'yi destekliyor. Cihazda ayrıca 32 veya 64 GB eMMC depolama seçeneği de müşterilere sunuluyor.

Spin 713’te olduğu gibi Spin 311 de önümüzdeki temmuz ayında raflardaki yerini alacak. 259,99 dolardan (vergisiz yaklaşık 1.780 TL) başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan dizüstü bilgisayar, okul projeleri ve günlük işler için 2’si 1 arada bir bilgisayar arayanların tercihi olabilir.