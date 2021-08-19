Acer, 1 ms tepki süresine sahip yeni oyuncu monitörleri KG1 serisi ile oyun piyasasında dikkat çekiyor. ZeroFrame tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip bu oyuncu monitörleri, AMD FreeSync özelliği sayesinde 165 Hz'e varan yenileme hızı sunuyor.

Tayvan merkezli bilgisayar devlerinden Acer, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni monitörleri KG1 serisi ile oyun piyasasında iddialı adımlar atmaya devam ediyor. 24,5 inç ve 27 inçlik toplamda iki farklı monitörden oluşan bu seri, sahip olduğu 1ms'lik tepki süresi ve 165 Hz'e varan yenileme hızıyla oyunculara son derece net görüntüler sunmayı vaat ediyor.

Black Boost teknolojisi sayesinde oyunlardaki en karanlık sahneleri bile oyunculara net bir şekilde yansıtan yeni monitörler, aynı zamanda oyuncuların gözünü yormayan ComfyView ve Low Dimming özelliklerine sahip. Dilerseniz AMD Freesync teknolojisi ile donatılmış bu yeni monitörlerin özelliklerine ve satış fiyatlarına daha yakından bakalım.

Acer, oyuncuların sadece performansını değil, göz sağlığını da düşünmüş:

Bildiğiniz üzere oyun oynamak için tercih edilecek monitörlerde ilk dikkat çeken özelliklerin arasında tepki süresi ve yenileme hızı bulunuyor. Oyuncuları rakiplerinden bir adım öne taşımayı hedefleyen Acer, her iki monitörünün de 1 ms tepki süresine ve 165 Hz'e varan yenileme hızına sahip olduğunu belirtiyor. Tabii eğer bir de bu monitörleri AMD marka ekran kartlarıyla kullanırsanız, ekranın kare hızını kartla senkronize eden AMD Freesync teknolojisi sayesinde gecikme hızı da minimuma indirilmiş oluyor.

Acer, KG1 serisinde sadece oyun performansını değil, oyuncuların göz sağlığını da ilk planda tutmuşa benziyor. Her iki monitörde de kullanılan Acer BlueLightShield teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı otomatik bir şekilde ayarlayarak, göz için zararlı olabilecek mavi ışığı minimuma indirgiyor. Yine her iki monitörde de bulunan ComfyView ve Low Dimming teknolojileri ise, monitör parlamasını ve göz yorgunluğunu önleyerek, oyuncuların bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

KG1 serisinde yer alan monitörlerin geniş bağlantı seçenekleri iki veya daha fazla monitör kullanmayı tercih eden oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. VESA standartlı desteği ile duvara kolayca monte edilebilen monitörlerde HDMI, DisplayPort, Dual Link DVI ve SPK olmak üzere 4 farklı bağlantı seçeneği bulunuyor.

Gelelim Acer'in sunmuş olduğu yeni oyuncu monitörlerinin fiyatlarına. Seride KG271P olarak adlandırılan 27 inçlik FHD monitör, şu anda 1.889 TL'den satışta. KG251QJ olarak adlandırılan 24,5 inçlik yine FHD monitörün satış fiyatı ise 1.599 TL.