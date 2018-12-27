Acer'ın 144 Hz yüksek yenileme hızı, göz takip teknolojisi ve 4K çözünürlükte NVIDIA G-SYNC HDR ile oyun deneyimini yeni bir seviyeye çıkaran monitörü Predator X27, Türkiye'de satışa sunuldu.

İyi bir oyun deneyimi için iyi bir bilgisayara sahip olmak önemlidir. Fakat gerçekten akıcı, dinamik ve canlı görüntüler elde etmek için iyi bir monitöre sahip olmak da en az iyi bir bilgisayar kadar önemlidir. Neyse ki Acer’ın iF Design 2018 ödüllü ürünlerinden biri olan Predator X27, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu.

27 inç ekran boyutu, 144 Hz yüksek yenileme hızı, 4K (3840 x 2160) çözünürlüğü, 4 ms tepki süresi ve 1000 nit parlaklık seviyesine sahip olan Predator X27, Adobe RGB renk alanının %99’unu destekleyerek daha parlak, daha doygun ve daha doğru bir renk gamıyla çok daha canlı görüntüler oluşturuyor.

Acer HDR Ultra teknolojisi sayesinde ayrı ayrı kontrol edilen 384 adet alandaki gelişmiş yerel LED aydınlatma özelliği, dinamik menzil teknolojisinin izin verdiği en iyi kontrast kalitesini sağlıyor. Monitör ayrıca Quantum Dot teknolojisine ek olarak NVIDIA G-SYNC görüntülerde oluşan yırtılmaları engelliyor ve NVIDIA ULMB ile daha keskin görüntüler oluşturuyor.

Şirketin açıklamasına göre Predator X27, yatay ve dikey olarak 178 derecelik geniş izleme açısı sunuyor. Flickerless, BluelightShield, ComfyView ve düşük aydınlatma teknolojileriyle daha konforlu bir kullanım sunan Acer VisionCare, uzun oyun maratonlarında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Predator GameView özelliği oyuncuların hassas renk ayarları yapmasını sağlarken, Kullanıcılar diledikleri takdirde ULMB işlevini OSD ayarlarından kapatabilir. ULMB ile G-SYNC aynı anda kullanılamaz ve ULMB teknolojisi yalnızca 85 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz ve 200 Hz yenileme hızlarında çalışır. Yeni Acer Predator X27, 14.000 TL'den başlayan fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.