Acer, 4K UHD dokunmatik ekrana sahip yeni 2'si 1 arada oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 900'ü IFA 2018'de tanıtacağını duyurdu.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi olan Acer, şirketin en yeni dizüstü bilgisayarı olan Predator Triton 900’ü 31 Ağustos’ta başlayacak IFA 2018’de tanıtacağını duyurdu. Predator Triton 900, genel itibari ile diğer Acer dizüstü bilgisayarlara benzese de 180 derece dönebilen ekranı sayesinde 2’si 1 arada bir oyun bilgisayarı olma özelliğine sahip.

Predator Triton 900, sahip olduğu Nvidia G-Sync destekli 4K UHD dokunmatik ekranı sayesinde oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Daha da önemlisi Predator Triton 900, dokunmatik ekranı sayesinde hem klasik PC oyunlarını, hem de dokunmatik ekran oyunlarını en üst kalitede oynamanıza imkan tanıyor.

Acer’ın 4. nesil Aeroblade 3D fanları ile soğutulan dizüstü bilgisayar, alttan aydınlatmalı mekanik klavyesi sayesinde oldukça keyifli bir oyun ve yazı yazma deneyimi sunuyor. Acer, Predator Triton 900’ün hangi özelliklere sahip olacağı ile ilgili bir bilgi vermedi ancak detaylar için fazla beklemeyeceğimizi garanti edebilirim.