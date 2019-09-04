IFA 2019 kapsamında tanıtımlarına devam eden Acer, oyunculara hitap edecek Nitro monitörlerini tanıttı. Toplamda 4 farklı model ile gelen Nitro serisi monitörler, 1 milisaniye gecikmeye kadar varan ciddi tepkime sürelerine sahip. Gelin monitörlerin özelliklerine hep birlikte yakından bakalım.

Acer’ın oyun ve iş bilgisayarlarına özel yeni ürün tanıtımları devam ediyor. Oyun monitörleri sınıfına 4 yeni üye daha ekleyen firma, Nitro serisi monitörlerle bugün IFA 2019 sahnesine çıktı. Nvidia ile ortaklık kurularak geliştirilen monitörlerin performansı, hem oyunda hem de yüksek grafik özellikleri gerektiren işlemlerde büyük avantaj sağlayabilir.

Yeni Nitro monitör modelleri Nvidia G-Sync uyumlu. Ayrıca GTX 10 ve 20 serisi GPU ile kullanıldıklarında Değişken Yenileme Hızı (VVR) özelliği aktif oluyor ve ekran yırtılmaları ortadan kalkmış oluyor, böylece gecikme süresi minimum düzeye indiriliyor. Adaptive-Sync özelliği sayesinde de 1 milisaniyeye kadar düşen gecikme süreleri görmek mümkün oluyor.

Acer Nitro serisi monitörlerde bulunan diğer özellikler:

Visual Response Boost (VRB): Akıcı bir görsel deneyim sunuyor.

Agile-Splendor: sRGB renk gamının %99’unu karşılamaya yarıyor.

Acer Game Mode: Oyun türüne göre özel ön ayarları seçmeyi sağlıyor.

Dahili siyah artırma: 11 farklı seviyede siyah tonu ayarlamayı sağlıyor.

Acer VisionCare: Uzun süreli kullanımlarda göz konforu sağlıyor.

Acer Nitro serisi monitör modelleri, fiyatları ve çıkış tarihleri:

Acer Nitro XV273U S 27 inç WQHD 165 Hz: 649 euro, vergisiz 4050 TL,

Acer Nitro XV273 X 27 inç Full HD 240 Hz: 519 euro, vergisiz 3200 TL,

Acer Nitro XV253Q X 24,5 inç Full HD 240 Hz: 419 euro, vergisiz 2620 TL,

Acer Nitro XV253Q P 24,5 inç Full HD 144 Hz: 329 euro, vergisiz 2050 TL.

Acer Nitro monitörleri farklı zaman dilimlerinde, farklı modelleriyle farklı pazarlara aşama aşama çıkış yapacak. Bu nedenle Türkiye fiyatları hakkında şimdiden bir şeyler söylemek çok çok zor. Detaylar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.