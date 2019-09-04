Acer, Amatör Oyuncuları Bile Esporcu Yapacak ‘Planet9’ Platf

Bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, küresel çapta gün geçtikçe popüler hale gelen espor dünyasına özel mükemmel bir ekosistem inşa ediyor. Firma Planet9 adını verdiği yeni haberleşme platformu ile oyunculara, kendi espor takımlarını kurma, turnuva ve çeşitli müsabakalar düzenleme fırsatı veriyor.

Espor dünyasındaki en büyük sorunlardan birisi, birbirlerinden çoğu zaman fiziken uzakta olan takımların toparlanıp faaliyet sürdürmesi oluyor. Discord ve TeamSpeak gibi uygulamalar temel ihtiyaçları karşılasa da takımların düzenli olarak iletişim, stratejik karar alma ihtiyacını karşılayacak çok mecra yok.

Esporcular için bu uygulamalar bir nevi takımların soyunma odası gibi. Dolayısıyla Acer’in IFA 2019 fuarı öncesinde duyurduğu platform, mükemmel bir boşluğu dolduruyor. Firmanın “yeni nesil espor platformu” olarak tanımladığı Planet9, kendine güvenen her oyuncunun bir esporcuya dönüşmesini kolaylaştırabilir.

Şu an için kapalı beta sürümüyle test edilen Planet9, 30 Ocak 2020 itibariyle açık beta sürecine geçiş yapacak. Acer, bu süre zarfında sistemi test eden sınırlı sayıda oyuncudan aldığı geri bildirimlere göre Planet9’a yeni özellikler ekleyecek. Acer Espor Servisleri Bilişim Sistemleri Yöneticisi Andrew Chuang, sıradan oyuncuları profesyonel düzeyde mücadeleye çağırdı.

Chuang, “Dünyanın her köşesindeki oyunculara ulaşmayı hedefliyoruz” sözüyle klasik halkla ilişkiler kalıbını uyguladı. Acer, muhtemelen bulut oyunculuğu ve yaygınlaşan mobil espor dünyası için de sağlam planlara sahip.

Acer Planet9 espor platformunun temel özellikleri:

Takım kurma,

Antrenman düzenleme,

Koç gibi takım rollerini atama sistemi,

Twitch, YouTube gibi platformlarla canlı yayınları yönetme entegrasyonu,

Sponsorlu ya da sponsorsuz, ödüllü ya da ödülsüz turnuvalar ya da müsabakalar düzenleme.

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Planet9 hakkında açık beta sürecine geçildiğinde muhtemelen çok daha fazla detay öğreneceğiz. Şu an için tam sürüm adına bir tarih verilmese de Acer’in espor dünyasının sosyal medya uygulamasını ortaya çıkarma girişimi olarak karşılayabiliriz. Planet9 hakkındaki detaylar netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz.

Hazır laf espordan açılmışken bir duyuru da yapalım. Ana sponsoru olduğumuz Regnant Esports’un Dota 2 takımıyla vereceği ESL Türkiye Şampiyonası Final Maçı’na herkesi bekleriz. Maç 11 gün sonra İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek