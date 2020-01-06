Acer, 4K 55 İnç Oyuncu Monitörü 'Predator CG552K'yı Duyurdu

Acer, CES 2020 kapsamında tanıtacağı 4K çözünürlük ve 55 inç büyüklük sunan Predator CG552K monitörünü duyurdu. Acer'ın oyuncular için hazırladığı monitör, OLED teknolojisinin tüm nimetlerini ortaya koyuyor.

Yarın başlayacak olan CES 2020 etkinliklerine damgasını vuracak olan şirketlerden bir tanesi de Acer. Şirket, çok uzun zamandır oyunsevelere yönelik ekipmanlar üretiyor ancak Acer bu kez, ciddi anlamda baş döndürücü bir ürünle tüketicileri selamlayacak. Acer'ın CES 2020 etkinliklerinde tanıtacağı 55 inç 4K çözünürlüğünde bir oyuncu monitörü olan Predator CG552K, etkinliğin hemen öncesinde duyuruldu.

OLED teknolojisinin tüm nimetlerini ortaya koyan bu dev monitör, Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarında yer alan değişken ekran tazeleme oranı desteğine sahip. Kullanıcılar, 120 Hz'ye kadar ekran tazeleme oranına sahip olabiliyorlar.

Karşınızda Acer Predator CG552K

Acer Predator CG552K'nın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de sadece 0.5 ms gecikme süresine sahip olması. 400 nit parlaklığa sahip olan monitör, DCI-P3 renk gamının da yüzde 98.5'ini mükemmel doğrulukta gösterebiliyor. Acer Predator CG552K'nin dikkat çekici bir diğer özelliği ise senkronizasyon destekleri. Öyle ki bu monitör; Xbox One'ın HDMI 2.1 VRR, AMD'nin FreeSync ve Nvidia'nın G-Sync teknolojilerini destekliyor.

Tayvan merkezli teknoloji devi, OLED teknolojisinin ömrünü uzatmak için de bir dizi çalışmalar yapmış. Acer, Predator CG552K'ya pek çok sensör eklemiş. Bu sensörlerden bir tanesi ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayabiliyorken diğer bir sensör ise ekranın başında kimse olmadığı zaman monitörü doğrudan kapatıyor.

Acer'ın CES 2020 kapsamında tanıtacağı yeni oyuncu monitörü, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Üstün özelliklere sahip olan bu monitörün fiyatı ise ABD'de de 2.999 dolar (yaklaşık 18.000 TL + vergiler) olacak. Fiyat yüksek gibi görünüyor olabilir ancak Predator CG52K'nın sahip olduğu özellikleri bünyesinde taşıyan Alienware 55'in 3.999 dolar olduğu düşünüldüğünde, Acer'ın birkaç adım daha önde olduğunu söylemek mümkün görünüyor.