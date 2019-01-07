Yılın ilk büyük teknoloji olayı, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 ABD’nin Las Vegas kentinde başladı. Acer, fuar kapsamında tasarım konusunda çağ atladığı Predator Triton adındaki oyuncu dizüstüleriyle karşımıza çıktı. Ekranları yelken gibi açılan tuhaf bilgisayarlar, Nvidia GeForce RTX GPU’larla destekleniyor.

CES 2019, bu yıla damgasını vuracak ürünlerin tanıtımıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Günümüzün en popüler bilgisayar üreticilerinden olan Acer, fuarda Predator Triton 500 ve Predator Triton 900 adını verdiği iki yeni oyuncu bilgisayarını tanıttı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Predator Triton 900 ile çok farklı bir tasarım anlayışını öne süren firma, yeni bilgisayarlarında NVIDIA’nın GeForce RTX serisi grafik işlemcilerini kullanacağını duyurdu. Acer’ın 2018'de duyurduğu Predator Triton 900, iki kola bağlanmış çift menteşeye sahip 17.3 inçlik ekranla karşımıza çıkmıştı.

Aynı tasarım çizgisi, yenilenen Triton 900’de de kendisini gösterdi:

Yelken misali açılan bu güçlü ekran tasarımının arkasında ciddi bir mühendislik çalışması yatıyor. Firma müşterilerden gelen olumlu değerlendirmeleri görüp, henüz Ağustos 2018’deki IFA fuarında tanıttığı bir modelin gelişmiş versiyonunu sunma kararı almış.

Tablet modu sayesinde dokunmatik ekranın imkanları çok daha geniş şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca bu tasarım sayesinde güçlü GPU’ya giden hava akımının miktarı artıyor, ısınan parçalar daha kolay soğuyorlar.

Predator Triton 900 ergonomiyi mobilite ile birleştirirken, diğer Acer harikası Triton 500 sürekli hareket eden ve ağır yükleri sevmeyen oyuncular için tasarlandı:

Yine IFA 2018 kapsamında tanıtılan bir diğer model Triton 700’ün devamı olan Triton 500, Triton 900’ü hantal bulup, yanında sürekli oyun makinesi taşımak isteyenlere özel bir ürün. Ayrıca abisi Triton 700’den de daha ufak. Ekranı esnek bir yapıda olmasa da hafifliği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Peki hem Triton 900 hem Triton 500 performans açısında ne gibi avantaj sunuyor?

Intel Core i7-8758H ve Nvidia GeForce RTX 2080 grafik kartı ile gelen Triton 900, 16 GB RAM ve 2 adet 512 GB SSD ile birlikte geliyor.



Triton 500 ise küçük gövdesinde harikalar barındırıyor. 15.6 IPS LCD ekrana sahip olan bilgisayar, Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q GPU ile geliyor. Ayrıca GeForce 2060 ile desteklenen bir modeli daha var, ancak bunda G-Sync desteği bulunmuyor.

Acer Predator Triton 900 ABD’de 3999 dolar, Triton 500 ise 1799 dolar gibi uçuk etiketlerle raflarda yerini alacak. Bu fiyatların oldukça yüksek göründüklerini, özellikle ülkemizde Triton serisinin cep yakacağını söyleyebiliriz.

CES 2019’dan aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.