Acer, tam anlamıyla sınırları zorlayan ve akıllara 'neden' sorusunu getiren bir oyuncu koltuğuyla hayranlarının karşısına çıktı. Fiyat konusunda dudak uçuklatan yeni oyuncu koltuğu Acer Predator Thronos Air, oyun konusunda sınır tanımayan ve mükemmel oyun deneyimini isteyen kişiler için duyuruldu.

Başlığı okuduğunuz zaman Acer'ın 80 bin TL'ye (14 bin dolara) bir oyuncu koltuğu duyurduğunu söylemiş olabiliriz. Acer'a göre bu bir oyuncu koltuğu olsa da bunun bir ekipman, bir taht, hatta bir oyun canavarı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada koltuğun reklamını yapıyormuşuz gibi görünüyor olabilir ancak hiçbir reklam yapmadığımızı ve koltuğun gerçekten koltuk demeye bin şahit bir 'şey' olduğunu görselleri görünce anlayacaksınız. (Buna ek olarak çıkmamış bir ürünün reklamını yapmamız da ilginç olabilir.)

(Acer Predator Thronos Air)

Acer'ın Predator Thronos Air ismini verdiği devasa çelik yapı, oyunculara ilginç bir deneyim yaşatıyor. Üç adet monitör bölümü olan koltuk, aynı zamanda ayarlanabilir klavye ve fare rafına da sahip. Tüm bunların yanı sıra karışık kabloları düzenlemek için bölümler de mevcut. Yani oyun alanınız hem havalı hem de düzgün görünebilecek. Mükemmel bir oyun alanı istiyorsanız eksik olan tek şey oyun bilgisayarı, monitörler, klavye, fare ve tahmin ediyoruz ki 14 bin dolar.

(Acer Predator Thrones Gaming Chair)

Bu koltuğun biraz pahalı olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Yine de geçtiğimiz sene çok daha pahalı koltuklar gördüğümüzü belirtmekte fayda var. IFA 2018'de tanıtılan ve 30 bin dolar (küçük bir hesaplama ile 170 bin TL ya da eli yüzü düzgün 17 tane Şahin) değerindeki Predator Thrones Gaming Chair, bu modelden çok daha farklı özelliklere sahipti.

Benzer özelliklere sahip olmasının yanı sıra tüm ekipmanı 140 derece eğme yeteneğine de sahip olan bu koltuğun tek sıkıntısı, 325 kilogramlık ağırlığı kaldırabilecek bir alana ihtiyaç duymasıydı. Tabii ki 30 bin doların sıkıntı olmadığını varsayarsak.

Acer'ın son derece ilginç ve "Yaptım çünkü yapabiliyorum" zihniyetinde ortaya çıkmış olan oyuncu koltuklarının nasıl bir ilgi göreceğini ya da ilgi görüp görmeyeceğini zaman gösterecek. Tüm bunların yanı sıra bu fiyatı yalnızca oyuncu koltuğuna veren kişilerin oyuncu bilgisayarının nasıl olacağı da başka bir soru…