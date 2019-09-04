Acer, oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Predator Triton 300'ü duyurdu. 9. nesil Intel işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartından güç bulan bu model, ekim ayı itibarıyla piyasaya sürülecek.

Oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte teknoloji devleri, oyuncular için özel olarak üretilen ürünler oluşturmaya başladılar. Özel oyuncu ekipmanı serilerine sahip olan teknoloji devlerinden bir tanesi de Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Acer. Acer, oyuncular için geliştirdiği "Predator" ailesine şimdi yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı ekledi.

Acer'ın "Predator Triton 300" ismiyle duyurduğu bu yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, yüksek donanım özellikleri ince ve hafif bir yapıda birleştirmiş durumda. Yapılan açıklamalara göre Predator Triton 300, şirketin geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü ve 300 Hz ekran seçeneği sunan Predator Triton 500'ün yeni bir versiyonu. Dilerseniz şimdi, Acer'ın yeni dizüstü oyuncu bilgisayarına daha yakından bakalım.

Karşınızda Predator Triton 300

Predator Triton 300, 9. nesil Intel Core i7 işlemci ve Nvidia Geforce GTX 1650 ekran kartıyla geliyor. Acer'ın yeni dizüstü oyuncu bilgisayarı bu gücünü, 16 GB RAM ile destekliyor. Oyunseverlerin depolama alanı ihtiyacını da göz önünde bulunduran Acer, Predator Triton 300 modelinde 2 adet 1TB NVMe SSD ve 2 TB'lik HDD olarak farklı seçenekler sunuyor. Bu sayede oyunseverler, kütüphanelerindeki oyunlar için bol bol depolama alanına sahip olacaklar.

Fazlasıyla şık ve hafif bir alüminyum yapıya sahip olan Predator Triton 300, 20 milimetreden daha ince bir tasarıma sahip. Bu dizüstü oyuncu bilgisayarının ekran boyutuysa 15.6 inç. Acer Predator Triton 300'ün 15.6 inçlik bu IPS ekranı, 144 Hz tazeleme oranı ve 3 ms gecikme süresiyle FHD ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu da oyuncular için fazlasıyla kaliteli bir ekran deneyimi anlamına geliyor.

Tüm bunlara ek olarak Acer'ın yeni dizüstü oyuncu bilgisayarı, Triton 500'de kullanılan "CoolBoost" teknolojisini ve şirketin AeroBlade fan teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Predator Triton 300, ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkelerindeki raflarda yerini alacak ve fiyatıysa 1.400 dolar (yaklaşık 8.000 TL + vergiler) olacak.