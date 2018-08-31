Kullanıcıya yakınlaşlırılabilen-uzaklaştırılabilen ve arkaya dönebilen dokunmatik bir ekrana sahip olan Acer Predator Triton 900, IFA 2018'de sergileniyor.

Oyuncu dizüstü bilgisayarları özellikle son birkaç yılda son derece popüler hale gelmiş durumda. Son derece güçlü bir donanıma sahip olan oyuncu dizüstü bilgisayarları performans olarak masaüstü bilgisayarlara her geçen gün biraz daha yaklaşıyor olsalar da benzer konforu sunmaktan çok uzaktalar.

Dizüstü bilgisayarları konforsuz hale getiren en büyük etkenlerden birisi de monitörün konumu. Bir dizüstü bilgisayarda oyun oynarken monitörün yüksekliğini ya da size olan yakınlığını ayarlamak için tüm dizüstü bilgisayarı hareket ettirmeniz gerekir ki bu da her zaman mümkün değildir. Zira monitörü hareket ettirmek kontrolleri zorlaştırabilir.

IFA 2018’de bir şov ürünü olarak gösterilen Acer Predator Triton 900 ise oyuncu bilgisayarı tasarımını tamamı ile değiştirebilir. Triton 900’ü bu kadar özel kılan şey monitörün gövdeye sabit olmaktan ziyade gövdeye sabitlenmiş iki adet kola bağlı olması. Bu kollar sayesinde dizüstü bilgisayarın monitörünü yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz.

Acer, Acer Predator Triton 900’ün özellikleri, fiyatı ya da piyasaya çıkacağı tarih hakkında bir bilgi vermedi. Fakat güçlü bir dizüstü bilgisayarın bu inovatif tasarımla birleştiğinde pek de uygun fiyata satışa çıkacağını söylemek zor. Yine de Acer Predator Triton 900, sahip olduğu tasarım ile oyun odaklı ürünlerde yeni bir tasarım öncüsü olabilir.