Acer, En Güçlü Ultrabook Bilgisayarı Swift 3’ü Tanıttı

IFA 2019’a hızlı başlayan Acer’in bombaları devam ediyor. Firmanın gittiği her yerde yüksek performans isteyen dizüstü kullanıcılarına özel olarak sunduğu yeni bilgisayarları tanıtıldı. Intel’in 10. nesil işlemcisine sahip olan bilgisayarlar, boyutlarına ve ağırlıklarına oranla çok fazla şey vadediyor.
Swift 3 ile birlikte, yüksek performanslı iş bilgisayarı arayanlara özel kardeşi Swift 5 de sahneye çıktı. Acer, daha uygun seçenek arayanlara da göz kırpmış oldu. Bağımsız grafik işlemcilere sahip olan bilgisayarlar, ayrıca yapay zekâ destekli Intel Iris Plus grafik kartına da sahipler.
Acer Swift 5 özellikleri:
- Ekran: 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekran
- İşlemci: Intel i7 1065G7 10. nesil CPU
- Grafik: NVIDIA GeForce MX250
- RAM: 16 GB LPDDR4X RAM,
- Hafıza: 256 GB ya da 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Thunderbolt ™ 3, USB 3.1 Type-C
- Kalınlık: 14,95 mm
- Ağırlık: 990 gram
- Renk ve materyal: Magnezyum lityum, magnezyum alüminyum alaşım
Acer Swift 3 özellikleri:
- Ekran: 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekran
- İşlemci: Intel i7 1065G7 10. nesil CPU
- Grafik: NVIDIA GeForce MX250
- RAM: 16 GB LPDDR4X RAM,
- Hafıza: 256 GB ya da 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Thunderbolt ™ 3, USB 3.1 Type-C
- Kalınlık: 14,95 mm
- Ağırlık: 1190 gram
- Renk ve materyal: Magnezyum lityum, magnezyum alüminyum alaşım
Acer Swift 3 ve Swift 5, kısa süreli şarj dolumlarıyla saatlerce yüksek performanslı iş ya da eğlence deneyimi sunmaya odaklanmış 2 yeni ve güçlü ürün. Her iki bilgisayar da hem profesyonel iş bilgisayarı arayanlara, hem de oyun bilgisayarı arayanlara özel uygun bir seçenek olarak karşımızda.
Acer Swift 3 ve Swift 5 fiyatı ve satış tarihi:
- Acer Swift 5: 899 euro, vergisiz 5600 TL, Eylül 2019 sonu,
- Acer Swift 3: 599 euro, vergisiz 3745 TL, Eylül 2019 sonu,
IFA 2019'dan bildirmeye devam ediyoruz. Detaylar için takipte kalın.