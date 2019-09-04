Acer, En Güçlü Ultrabook Bilgisayarı Swift 3’ü Tanıttı

Acer, IFA 2019 başlamadan bombaları peş peşe patlatıyor. Yüksek performanslı ultrabook sınıfında yer alan Acer Swift 3 ve Swift 5 bugün tanıtıldı. Intel’in 10. nesil i7 işlemcisini, NVIDIA GeForce MX250 GPU ile 15,95 mm kalınlığındaki bir gövdede görüyoruz. Çoğu akıllı telefon kılıfıyla birlikte bu bilgisayar kadar kalın olabiliyor.

IFA 2019’a hızlı başlayan Acer’in bombaları devam ediyor. Firmanın gittiği her yerde yüksek performans isteyen dizüstü kullanıcılarına özel olarak sunduğu yeni bilgisayarları tanıtıldı. Intel’in 10. nesil işlemcisine sahip olan bilgisayarlar, boyutlarına ve ağırlıklarına oranla çok fazla şey vadediyor.

Swift 3 ile birlikte, yüksek performanslı iş bilgisayarı arayanlara özel kardeşi Swift 5 de sahneye çıktı. Acer, daha uygun seçenek arayanlara da göz kırpmış oldu. Bağımsız grafik işlemcilere sahip olan bilgisayarlar, ayrıca yapay zekâ destekli Intel Iris Plus grafik kartına da sahipler.

Acer Swift 5 özellikleri:

Ekran: 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekran

İşlemci: Intel i7 1065G7 10. nesil CPU

Grafik: NVIDIA GeForce MX250

RAM: 16 GB LPDDR4X RAM,

Hafıza: 256 GB ya da 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6, Thunderbolt ™ 3, USB 3.1 Type-C

Kalınlık: 14,95 mm

Ağırlık: 990 gram

Renk ve materyal: Magnezyum lityum, magnezyum alüminyum alaşım

Acer Swift 3 özellikleri:

Ekran: 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekran

İşlemci: Intel i7 1065G7 10. nesil CPU

Grafik: NVIDIA GeForce MX250

RAM: 16 GB LPDDR4X RAM,

Hafıza: 256 GB ya da 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6, Thunderbolt ™ 3, USB 3.1 Type-C

Kalınlık: 14,95 mm

Ağırlık: 1190 gram

Renk ve materyal: Magnezyum lityum, magnezyum alüminyum alaşım

Acer Swift 3 ve Swift 5, kısa süreli şarj dolumlarıyla saatlerce yüksek performanslı iş ya da eğlence deneyimi sunmaya odaklanmış 2 yeni ve güçlü ürün. Her iki bilgisayar da hem profesyonel iş bilgisayarı arayanlara, hem de oyun bilgisayarı arayanlara özel uygun bir seçenek olarak karşımızda.

Acer Swift 3 ve Swift 5 fiyatı ve satış tarihi:

Acer Swift 5: 899 euro, vergisiz 5600 TL, Eylül 2019 sonu,

Acer Swift 3: 599 euro, vergisiz 3745 TL, Eylül 2019 sonu,

IFA 2019'dan bildirmeye devam ediyoruz. Detaylar için takipte kalın.