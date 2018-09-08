Müzayedelerde şimdiye kadar satılmış olan en pahalı 20 otomobili sizler için derledik.

Klasik otomobil müzayedelerinin, zengin insanların egzotik hayallerine ulaşmalarını sağlayan bir etkinlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu müzayedelerdeki klasik otomobiller, kolay bir şekilde milyon dolarlarlık fiyat etiketleriyle alıcı bulabiliyorlar.

Ağustos ayında dünyanın en prestijli iki müzayede evinde düzenlenen Monterey Car Week'te toplam 275 milyon dolar değerinde otomobil satışı yapıldı.

Pebble Beach Concours d'Elegance'ın resmi müzayede evi olan Gooding & Company, bu yıl etkileyici bir otomobil serisi sundu. İki günlük müzayede sürecinde 117 milyon dolar değerinde klasik araç satışı yapıldı; buna bir zamanlar Hollywood efsanesi Garry Cooper tarafından kullanılmış olan 1935 model Duesenberg SSJ de dahil. Bu araç, 22 milyon dolarlık fiyatıyla tarihte bir müzayedede satılmış olan en pahalı Amerian üretimi araç ünvanına sahip oldu.

Monterey'e yakın bir zamanda düzenlenen RM Sotheby müzayedesinde de iki günde 158 milyon dolarlık satış yapıdı. Bu toplam satış rakamına ulaşılmasında en büyük katkıyı sağlayan araç şüphesiz 1962 model Ferrari 250 GTO oldu. 48.4 milyon dolardan alıcı bulan 250 GTO, bir müzayedede satılan en pahalı araç ünvanını elde etti.

Müzayedeyi kim düzenlerse düzenlesin, satılan bu araçlar kesinlikle çekici, nadir ve pahalılar. Müzayedelerde satılan en pahalı 20 aracı sizler için derledik. Listenin en başını, yukarıda da belirttiğimiz üzere Ferrari alıyor. İtalyan canavarı, liderliğin yanı sıra listedeki 20 pozisyonun 14'üne de el koymuş durumda.

20. 1995 McLaren F1 (2017'de Bonhams tarafından 15.62 milyon dolara satıldı)

19. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa (2011'de Gooding & Company tarafından 16.3 milyon dolara satıldı)

18. 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale (2015'te Gooding & Company tarafından 16.5 milyon dolara satıldı)

17. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider (2016'da Gooding & Company tarafından 17.16 milyon dolara satıldı)

16. 1964 Ferrari 250 LM by Scaglietti (2015'te RM Sotheby's tarafından 17.6 milyon dolara satıldı)

15. 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti (2017'de RM Sotheby's tarafından 17.99 milyon dolara satıldı)

14. 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione (2015'te Gooding & Company tarafından 18.5 milyon dolara satıldı)

13. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider (2015'te Artcurial tarafından 18.5 milyon dolara satıldı)

12. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider by Touring (2016'da RM Sotheby's tarafından 19.8 milyon dolara satıldı)

11. 1955 Jaguar D-Type (2016'da RM Sotheby's 21.78 milyon dolara satıldı)

10. 1935 Duesenberg SSJ (2018'de Gooding & Company tarafından 22 milyon dolara satıldı)

9. 1956 Aston Martin DBR1 (2017'de RM Sotheby's tarafından 22.5 milyon dolara satıldı)

8. 1955 Ferrari 410S (2014'te Rick Cole Auctions tarafından 23 milyon dolara satıldı)

7. 1954 Mercedes-Benz W196 Formula 1 Racer (2013'te Bonhams tarafından 19.6 milyon euro'ya satıldı)

6. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale by Scaglietti (2015'te 26.4 milyon dolara satıldı)

5. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider by Scaglietti (2013'te RM Sotheby's tarafından 27.5 milyon dolara satıldı)

4. 1956 Ferrari 290 MM by Scaglietti (2015'te RM Sotheby's tarafından 28.05 milyon dolara satıldı)

3. 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti (2016'da Artcurial tarafından Paris'te 35.7 milyon dolara satıldı)

2. 1962-63 Ferrari 250 GTO Berlinetta (2014'te Bonhams tarafından 38.15 milyon dolara satıldı)