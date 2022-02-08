Açık Bankacılık Sistemi Çok Yakında Türkiye'de Başlıyor

Finansta en önemli dijital dönüşümlerden biri olarak görülen açık bankacılık sistemi, çok yakında Türkiye'de de hizmete girecek. Peki, bu sistem kullanıcılara nasıl faydalar sağlayacak?

Türkiye, yakında bankacılık sektöründe yeni bir sisteme merhaba diyecek. Finansal hizmetlerde 2020’lerin en önemli dijital dönüşümlerinden birisi olarak görülen açık bankacılık, 2020 yılında kanuni altyapısının hazırlanmasının ardından yakında Türkiye’de kullanılmaya başlayacak. Peki, açık bankacılık neler değiştirecek?

İşte bu sorunun cevabını İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Mustafa Gümüş verdi. Gümüş, yaptığı açıklamada sistemle birlikte bireylerin kredi ve kredi kartı ödemesi, vergi, kira ve fatura ödemeleri üzerinden gelir tahmini yapılabileceğini, ev sahibinin kiracısının, kız babasının damadın, kısaca herkesin kredi notunun herkes tarafından hesaplanabileceğini söyledi.

Açık Bankacılık, müşterilere neler sunacak?

Açık bankacılık sistemiyle birlikte bankalar tarafından kayıt altına alınan düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteriye ait finansal bilgiler, izin alındığı takdirde üçüncü parti kurumların kullanımına açılacak. Müşteriler, bu sistem sayesinde finansal ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma yapabilecek, tüm finansal bilgilerine ulaşabilecek ve yapılan kredi başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilecek.

Tüm banka hesaplarının tek bir yerde konsolide edilmesiyle hesap yönetimi kolay bir hale gelecek. Ayrıca müşterilerin finansal bilgileri, yine izinleri doğrultusunda bankalar tarafından beklentilere göre daha iyi cevap verecek akıllı ürünler ve hizmetler oluşturmak için de kullanılabilecek.

Mustafa Gümüş, sistemin diğer faydalarını örnekler üzerinden şu şekilde aktardı:

“Şu an ticari tarafta İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaştık. 1 Mart'tan itibaren Kira Raporu vermeye başlayacağız. Aldığımız izinlerle harcamalara bakarak faturalardan, harcamalarınızdan, lokasyon bilginizden gelir durumunu tespit edip kredibilitenizi hesaplayarak tüketiciye sıfır ile 1.000 arasında Güven Puanı vereceğiz.

Eğer puanınız yüksek ise mesela bazı ürünleri 12 ay sıfır vade ile alabileceksiniz. Ev kiralarken daha az depozito, daha az kira bedeli ödeyeceksiniz. Aynı şekilde ev sahibi kiracısını, hatta kız babası damadın kredibilitesini hesaplayabilecek. Açık Bankacılık hayatımıza tam olarak girdiğinde bu hizmetlerin çok daha ötesinde hizmetler göreceğiz.”

Bu yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor:

Mustafa Gümüş, yaptığı açıklamada bireysel taraftaki regülasyonun bu yıl içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti. Sistemin tamamen hayatımıza girmesi içinse iki üç yıllık bir zaman dilimine işaret etti.

Bankalar, sisteme geçmeye hazır durumda:

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan açık bankacılık, 2016 yılında 9 büyük banka ve girişimin Açık Bankacılık Uygulama Kurumu çatısı altında buluşturmasıyla başladı. Türkiye’de ilk adım 2019 yılında atıldı. BDDK tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 yılında ticari olarak uygulamasına başlandı, 2021 yılında bireysel alanda kullanımı için taslak metin yayımlandı. İş Bankası ve Garanti Bankası, bu alanda ilk ürünlerini de çıkarmaya başladı.