Açıyorlar Efendim Durduramıyoruz: Fortnite'a Dans Davası

Son günlerde oyuna gelen güncellemeler ve yeniliklerden çok dans davaları ile konuşulan Fortnite'a bir dava daha açıldı.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir kanal için Fortnite'ta yapılan dansını puanlayan, dansı yapmaya çalışanları notlayan BackPack Kid, bu videonun üzerinden 2 hafta dahi geçmemişken fikir değiştirmişe benziyor. Backpack, Epic Games'e dava açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fresh rolündeyken yaptığı Carlton dansının çalındığını belirterek Epic Games'e yüklü bir tazminat davası açan Alfonso Riberio'nun ardından, şimdi de Backpack Kid'ten dava geliyor. Katy Perry'nin birçok kareografisinin altında imzası bulunan Russell Horning, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk olarak dansıyla ilgili yorumlarda bulunmuştu.

Videodan da görebileceğiniz üzere oyundan görüntülerle dansı yorumlayan Horning, durumdan hiç de rahatsız görünmüyordu. Görünen o ki geçtiğimiz günlerde davaların artması, para kokusunu alan dans sahiplerini bir bir dava açmaya itiyor. Bakalım bu 'dans telifi' olaylarının sonu nasıl gelecek.