Activision Blizzard, işten çıkarmaların finansal performans üzerinde olası olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Activision Blizzard'ın geçen ay yaptığı açıklamada, yüzde 8 işgücünün çıkarılmasının işlerini olumsuz yönde etkileme potansiyeli olduğunu söyledi. 28 Şubat'ta yayınlanan 10-K yıllık raporunda Activision Blizzard, yatırımcıları finansal performansını etkileyebilecek her türlü risk faktörü konusunda uyarmaya çalıştı.

Activision Blizzard, iş kesintilerinin beklenen finansal ve operasyonel faydaları gerçekleştiremeyebileceğini söyledi. Ayrıca, kesintilerin aslında işlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Şirket, kesintilerin maliyetli olabileceğini, diğer çalışanların ayrılmasına neden olduğunu ve çalışanların verimliliğini ve moralini olumsuz yönde etkilediğini de belirtti. Şirket, rolleri baltalanan işçileri telafi etmek için 150 milyon dolar ayırdı.

Activision Blizzard, "Şubat 2019'da, kaynaklarımızı en büyük fırsatlarımıza yeniden odaklamayı ve gereksiz karmaşıklık ve yineleme düzeylerini işimizin bazı bölümlerinden kaldırmayı planladığımız bir yeniden yapılanma planını duyurduk" dedi.

Activision Blizzard CEO'su Robert Kotick, yayıncılık devinin yıl içindeki "rekor gelirinden" bahsettikten sonra şirketin işgücünün yüzde 8'ini düşürdüğünü açıkladı. Bu dosyalama işlemine göre, şirketin 9,900 tam ve yarı zamanlı çalışanı bulunduğu bölgede yaklaşık 800 kişilik iş kesintisi olduğu görülüyor. Şirket çalışanlarının yalnızca 140'ı sabit süreli iş sözleşmelerine tabii bulunuyor.