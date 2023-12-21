Microsoft ile birleşen Activision Blizzard'ın CEO'su Bobby Kotick, çalışanlarına bir veda mektubu yazdı. Mektup, satın alma sürecinin nasıl gerçekleştiğini de ortaya çıkarttı.

2023 yılı, video oyun dünyasında çok büyük bir olaya ev sahipliği yaptı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Call of Duty gibi ikonik oyunların geliştiricisi olan Activision Blizzard'ı, 68,7 milyar dolar gibi devasa bir paraya satın aldı ve 20 aylık süreç, mutlu son ile bitti.

Bugünse Microsoft'un Activision'ı satın aldığı süreç ile ilgili belki de son bir gelişme ile karşınızdayız. Satın alma sonrası görevinden ayrılan Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, şirket çalışanlarına bir veda mektubu yazdı. Gelin hep birlikte bu mektuba yakından bakalım.

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in veda mektubu: