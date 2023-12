2023 yılı, video oyun dünyasında çok büyük bir olaya ev sahipliği yaptı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Call of Duty gibi ikonik oyunların geliştiricisi olan Activision Blizzard'ı, 68,7 milyar dolar gibi devasa bir paraya satın aldı ve 20 aylık süreç, mutlu son ile bitti.

Bugünse Microsoft'un Activision'ı satın aldığı süreç ile ilgili belki de son bir gelişme ile karşınızdayız. Satın alma sonrası görevinden ayrılan Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, şirket çalışanlarına bir veda mektubu yazdı. Gelin hep birlikte bu mektuba yakından bakalım.

Olağanüstü insanlar;Yıllar geçtikçe video oyunlarına olan tutkum genellikle Pitfall!, River Raid ve Kaboom!'a atfedildi. Atari 2600 oyunlarını çok seviyorum ama hayal gücümü ilk yakalayan oyun Roberta ve Ken Williams tarafından geliştirilen Mystery House oldu. Michigan Üniversitesi'ndeki üniversitedeyken her gece ödünç aldığım Apple II'de oynadım.Mystery House, bazı ilkel sprite tabanlı grafiklere sahip bir metin macerasıydı. (Buna uygun olarak artık Mystery House'un ve onu yayınlayan şirket Sierra On Line'ın sahibiyiz.) Oyunun oynandığı dünya büyük ölçüde oyuncunun hayal gücüne bırakılmıştı. Oyuncuların çeşitli isteklerini yerine getirmelerini sağlayacak her türlü etkileşimli, hareketli yaşamın olduğu zengin, geniş dünyalar hayal ettim; bunların tümü, meydan okuma, bağlantı ve eğlence için sınırsız olanaklar sunan simüle edilmiş bir evrendeydi.Kırk yıl sonra, bu şirketteki liderliğimin son gününe birkaç adım daha yaklaşırken, şirketimizdeki yetenekli kişilerin oyunların büyük potansiyelini fark etme konusunda ne kadar ilerlediklerine hayret ediyorum. Hobi amaçlı bir eğlence biçimini dünyanın en ilgi çekici ortamına dönüştürdünüz. Oyunların çekiciliğini artırırken sizinle birlikte çalışmak hayatımın ayrıcalığı oldu.Belki de işimin en önemli kısmı yetenekli insanları bir araya getirmeye yardımcı olmak, mümkün olan en iyi kaynakları sağlamak ve ilhamı, yaratıcılığı ve sarsılmaz mükemmelliğe bağlılığı teşvik eden bir ortamı teşvik etmek olmuştur.Başarımıza katkıda bulunmaya devam eden insanlardan ve bu şirketi yönettiğim 32 yıl boyunca bana yardımcı olan herkesten duyduğum gururu hiçbir şekilde ifade edemem. Artık dünyanın en beğenilen şirketinin bir parçasıyız. Bu bir tesadüf değil.Phil Spencer onlarca yıldır ABK'nin büyüsünü takdir ediyor. İki yıl önce Brian ve bana yaklaşıp şirketi satın almayı önerdiğinde, işlerimizin birleşiminin, yetenekli, iyi kaynaklara sahip rakiplerin listesi büyüdükçe liderliğimizi sürdürmemizi sağlayacağı hemen belli oldu.Phil değerlerimizi paylaşıyor ve yeteneklerimizi takdir ediyor. Oyunlarımıza ve onları yapan insanlara tutkuyla bağlı. Cesur bir hırsı var.Bir sonraki heyecan verici bölümümüze geçerken, bundan daha iyi ellerde olamazsınız.Bu şirketin kurulmasına yorulmadan katkıda bulunan insanlara her zaman derinden minnettar olacağım ve oyunun gücüyle neşe ilham vermeye ve insanları birleştirmeye devam edeceğinize eminim.Minnet ve takdirle...