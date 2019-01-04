Activision Blizzard'ın Finansal Departman Yöneticisi Amrita Ahuja, Twitter'a geçiş yaparak Blizzard'daki görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz hafta finansal direktörü Spencer Neumann'ın işine son veren Actision Blizzard, ikinci haftada ikinci finansal direktörünü de kaybederek ender görülebilecek bir vakaya imza attı.

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in teklifi üzerine istifasını veren Amrita Ahuja, yeni kurulmuş olan mobil ödeme şirketi Square'in başına getirildi. Dışarıdan gayet normal bir iş değişikliği gibi görünse de finansal çevrelerde Blizzard'ın çok ciddi bir prestij kaybı yaşadığı konuşuluyor.

8 yıl önce Activision Blizzard çatısında çalışmaya başlayan Ahua, geçtiğimiz mart ayında finansal direktörlük görevine getirilmişti. Sadece 2 hafta gibi bir sürede yönetim kademesinden çok önemli 2 ismi kaybeden Blizzard ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.